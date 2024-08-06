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社會 社會焦點 保障人權

彰化狠男鐵鎚打死妻！兒滿身血逃超商求救　二審減刑改判19年

▲余男持榔頭衝超商追殺兒子。（資料圖／民眾提供）

▲余男持鐵鎚衝超商追殺兒子，二審改判19年。（ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

彰化縣一名62歲余男去年持鐵鎚敲死妻子，又一路追殺兒子到超商，地院一審判處24年。案件上訴到台中高分院，今日判決出爐，殺害妻子維持原判14年，對兒子殺人未遂則從11年改判8年10月徒刑，合併執行19年，全案仍可上訴。

回顧案件，余男家中經濟狀況不佳，列案低收入戶，再加上45歲余妻長期將錢寄回娘家印尼，甚至還向地下錢莊借錢，夫妻倆經常為債務問題發生爭執。

2023年7月5日傍晚5點38分許，余男趁妻子離開客廳準備晚餐時，拿鐵鎚往妻子頭部猛烈攻擊，導致妻子頭部受創、身體碎裂，當場失去呼吸心跳，接著再拿鐵鎚對著兒子的頭部及身體不斷敲擊，兒子緊急逃跑，忍痛拿起電話要報警求救。

余男兒子從住家一路逃到超商，滿身都是血衝超入店內不斷哭喊「救我」，民眾趕緊報案；鹿港分局福興分駐所員警獲報後立即前往現場，在超商外逮捕余男，並扣得其作案鐵鎚，並將余妻、余子送醫急救。

余妻傷勢嚴重，仍因顱腦損傷而死亡。余子則受到左側眼眶骨頂部及內側骨折、頭皮血腫、及手指多處骨折等傷害，余案發後遭收押，也被檢方依家暴殺人罪嫌提起公訴。

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