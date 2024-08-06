假觀光真賣淫！3外籍女「一樓一鳳」性交易　他幫租房下場曝

▲仲介外籍女子來台從事性交易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

來自彰化及雲林4名男子，6年前以觀光旅遊名義引進3名外籍女子來台，承租一樓一鳳賣淫，半套、全套性交易大撈賣肉錢，其中一名蔡男因傳喚、拘提未到遭到通緝，遭逮後蔡男認罪協商，近日地院審結，依犯圖利容留性交、猥褻罪，判處6月徒刑，併科8萬元罰金，全案可上訴。

依據判決書內容，來自雲林縣雙胞胎兄弟林姓大哥，曾於2017年間，因妨害風化案件經嘉義地方法院判決有期徒刑3月，2018年1月8日才繳完罰金執行完畢，與弟弟又以觀光名義引進外國女子來台賣淫，蔡男在彰化、雲林等地承租套房，由洪男負責生活物資及接送工作。

林姓兄弟並與外籍女子約定每30分鐘半套性交易1,700元至2,000元，便可分得700元至900元，50分鐘全套費用為2,300元至2,800元，最多可拿回1,100元。2019年10月30日14時40分許，經台中市警局清水分局查獲。

法官認為同案被告林、洪等人所涉本案犯行，已於2020年審結、並經上訴到高等法院台中分院審結。蔡男經認罪協商後，依犯圖利容留性交、猥褻罪，判處6月徒刑，併科8萬元罰金，有期徒刑可改易科罰金、罰金可易服勞役，全案可上訴。