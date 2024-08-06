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賀錦麗正式獲民主黨候選人提名！　路透：副手將在夏皮洛或華茲2選1

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲賀錦麗正式贏得民主黨總統候選人提名。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國副總統賀錦麗在當地5日正式獲得提名，成為民主黨的總統候選人。路透社指出，賀錦麗預計將在當地6日前公布副手人選，並在事後與副手一同出席當晚在賓州的造勢活動。另外還有3位知情人士透露，目前賀錦麗已將副手人選名單縮小至明尼蘇達州州長華茲，以及賓州州長夏皮洛2人。

據路透社報導，賀錦麗5日晚間發給支持者的消息顯示，她還未對副手人選作出最終決定，「我知道你們之中有不少人都想知道我會選擇誰和我一同競選。儘管我還沒作出決定，但對我而言，讓基層支持者快速了解最新進展極其重要，因此我為你們提供以下連結，以便在消息宣布時能夠立即獲得通知。」

▲▼賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓州猶太裔州長夏皮洛若成為副手，將與具有非洲和南亞血統的賀錦麗形成有趣搭配。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，如果賀錦麗選擇夏皮洛（Josh Shapiro）成為她的副手，將讓這場競選充滿歷史意義，因為一旦2人當選，那麼夏皮洛將成為美國首位猶太副總統，而賀錦麗則將成為首位具有非裔和南亞裔血統的美國女總統。

然而，夏皮洛對以色列的強烈支持可能會使部分進步派選民感到疏遠，但這也可能吸引溫和派選民，並削弱共和黨將以色列與加薩之間的戰爭當成民主黨分裂問題的努力。

▲▼明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達州州長華茲可能可以吸引親共和黨選民。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，現年60歲的華茲（Tim Walz）曾是美國陸軍國民警衛隊成員，也是一名教師。最近幾週，他作為賀錦麗的有力支持者讓他的形象有所提升，而他攻擊川普與其副手范斯（J.D. Vance）是「怪人」的形容也成為了賀錦麗競選團隊的「病毒式口號」。

作為一名來自親共和黨選區的前國會議員，華茲證明了他對來自農村的白人選民具有一定吸引力，而他在明尼蘇達州擔任州長期間，也支持了一些進步政策，比如在學校提供免費午餐，以及增加工人們的帶薪假期。

報導稱，除了夏皮洛和華茲外，亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、公開同性戀身分的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear），以及伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）都是熱門人選。

消息人士透露，賀錦麗目前正對幾名人選的財務狀況與背景進行深入調查，而她也將與丈夫任德龍（Doug Emhoff）、擔任優步（Uber）法務長的妹夫威斯特（Tony West），以及一小群助手和顧問一起作決定，並在網上公布最後結果。

▲▼賀錦麗副手熱門人選。（製圖／記者葉睿涵）

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