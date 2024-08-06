凱米侵襲農作受災嚴重！花蓮連3次公告現金補助　包括9鄉市鎭

▲▼鳳林鎮冬瓜、南瓜、芋、玉里鎮水平棚架網室-塑膠布（網）均納入救助品項。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府爭取農業部第3次公告凱米颱風現金救助，鳳林鎮冬瓜、南瓜、芋、玉里鎮水平棚架網室塑膠布(網)納入救助品項，受理期8/6至8/15止。

花蓮縣政府持續爭取農業部公告凱米颱風現金救助，以維護農友最大權益。農業部已公告凱米颱風救助地區及品項如下：

一、7月26日公告秀林、新城、花蓮市、吉安、壽豐等鄉市農產業全品項現金救助。

二、8月1日公告鳳林鎮硬質玉米、西瓜、香蕉、香瓜、光復鄉硬質玉米、香蕉、瑞穗鄉香蕉納入現金救助地區。

三、8月5日公告鳳林鎮冬瓜、南瓜、芋、玉里鎮水平棚架網室-塑膠布(網)納入現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自113年8月6起至113年8月15止(例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日)，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

處長陳淑雯說明，本次公告救助品項及額度如下：

一、冬瓜、南瓜、芋：每公頃為4萬1,000元。

二、水平棚架網室-塑膠布(網)：每0.1公頃為4,000元。

陳淑雯進一步說明，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

縣長徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至8月15日止，請符合申請資格的農友儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。

徐榛蔚強調，凱米颱風期間強風、豪雨，部分農作物災情具有遲發性，農友如有發現農作生長異常，請主動向當地公所通報，也可利用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以方便公所確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

