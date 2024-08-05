快訊／百大青農劉震鋐被起訴！國發會補助300萬　他竟假冒員工簽名

▲台北地檢署起訴百大青農劉震鋐(左)涉嫌在補助報告中偽造員工簽名。（圖／翻攝台南市政府網站）

記者劉昌松／台北報導

獲台灣第一屆百大青農殊榮的劉震鋐，涉嫌在去年執行國家發展委員會的300萬元轉型補助計畫時，冒用員工名義，在人力運用表中偽造簽名，員工不滿提出檢舉後，國發會將全案函送偵辦，劉震鋐坦承未經同意就冒簽，台北地檢署調查後，依偽造文書罪起訴，並請法院簡易判決處刑。

劉震鋐原是北漂青年，2015年回台南學甲開農產公司，與老農地主合作推廣無毒農業，並創立台南青農聯誼會、良食學院提供年輕人實習機會，體驗農村生活，不但獲得多間民間企業機構贊助，也與政府合作青年創業、農業轉型等專案計畫。

2023年1月1日，劉震鋐與國發會簽訂「台南市學甲區地方創生青年培力工作站–青銀豆陣行 學甲樂轉型計畫」，從簽約起到同年12月31日，國發會補助經費300萬元，劉震鋐須繳交計畫期中和期末報告，供國發會進行審查，報告中必填的是計劃人力運用表。

據了解，劉震鋐原本請員工在人力表上簽名，但員工認為自己只領一份薪水，與這項轉型計畫補助無關，因此拒絕，事後員工離職，發現劉震鋐未經同意，就在轉型計畫報告中的1月到3月的人力運用表中，冒用員工名義簽立署押。國發會接獲檢舉後，將全案函送偵辦，但未質疑補助款是否遭冒領挪用，檢察官依行使偽造私文書罪嫌起訴劉震鋐。