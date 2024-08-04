台南1景點爆紅！沙灘擠滿「密密麻麻人頭」　網傻：跟世界末日一樣

▲大批人潮都衝著「台版鐵達尼號」而來。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）



網搜小組／劉維榛報導

台南再現爆紅景點！臉書粉專《台南式 Tainan Style》分享2張誇張人潮照，民眾擠在海灘上，全都是要目睹擱淺巨輪，更被封稱台版「鐵達尼號」，引來網友笑虧「船上有在開演唱會嗎」、「今天搞得跟世界末日一樣」、「周杰倫是會在上面唱擱淺嗎？」

臉書粉專《台南式 Tainan Style》昨（4日）貼出兩張驚人照片，指出「黃金海岸的人潮可以再誇張一點」，可見沙灘上密密麻麻的人頭，全都是來看擱淺的貨輪。

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廣角鏡頭可見，壯麗的日落海景，冒出一輛突兀的擱淺貨船，原來這艘來自多哥籍貨輪的「蘇菲亞號」巨輪，因凱米颱風而擱淺於黃金海岸，一夕之間成了裝置藝術，還有人稱作台版「鐵達尼號」。

文章引來1.5萬人朝聖，「今天搞得跟世界末日一樣，搶著搭上方舟，都往同個方向去」、「船上有在開演唱會嗎」、「怎麼像是在參加燒王船的規模」、「我以為8/1去的時候已經人很多了，沒想到假日超誇張的」、「不知道還以為是海洋音樂祭」、「鐵達尼號來嗎」、「這張感覺是P出來的」、「周杰倫是會在上面唱擱淺嗎」、「身為南區人，從來沒看過黃金海岸被塞爆」。

也有網友曝亂象，「不要懷疑，沒人管理秩序，汽車機車都直接騎到旁邊，還有沙灘車不顧其他遊客在那邊飆沙」。

事實上，粉專7月28日就分享「以防你沒看過大船擱淺，凱米的傑作」的貼文後，如今真的湧入爆多人潮圍觀拍照，讓小編尷尬笑回，「我好像就是引來這些人潮的始作俑者！」

▼沙灘上擠滿密密麻麻的人頭。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

