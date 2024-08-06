獨／假車牌滿街跑！警詢問監理機關鑑定辦法　被回：送來處理



▲台灣網路社群平台、賣場販售假車牌亂象盛行，警方近期將專案查緝 。（圖／翻攝網路，下同）

記者張君豪／台北報導

因台灣交通法規趨嚴、導致用路民眾遭扣牌處罰的比例增加，網路販售客製化假車牌現象暴增，民眾只要在網路輸入「客製化車牌」就可找到假車牌產品的販售資訊，包含社群平台臉書及露天等網路賣場都可看到相關管道，經警方查訪，發現業者以平均4-5千元價格透過網路販售1:1的假車牌，包含營業大客貨車、小客車、自小客車及大型重機或特種車輛的車牌都可客製化訂製，但台灣監理機關迄今未對警方通告真假車牌的具體辨識方法、拖累警方臨檢查緝假車牌工作牛步化。

知情警員向《東森新媒體ETtoday》記者透露：警方上路臨檢車輛、確實偶見駕駛可能懸掛假車牌的犯罪行為。警方指出：使用、懸掛假車牌者觸犯刑法212條「偽造特種文書罪」可處1年以下有期徒刑。但警察執法實務上，須有明確可辨識假車牌的具體辦法，但迄今監理機關未制訂完整檢驗辦法供第一線警員查緝依循。





甚至近期連警政署要發動全台警方針對假車牌買賣、使用亂象進行專案查緝，行文監理機關能否提供辨識假車牌的標準辦法供警執法使用，監理機關僅提供核發車牌的規格、樣式尺寸和字體給警方，並註明「若有需要進一步認定，可逕送公路監理機關處理」，但關鍵問題在於，基層警查到民眾有懸掛假車牌狀況時，監理機關人員不可能都在場，無法確定車牌真假情況下，往往只能保守放行。

據了解，製造台灣偽造車牌的產業遍及兩岸，由大陸的金屬加工廠選擇材質、把融化的合金鋁金屬開模鑄造後，再透過機械壓印製成，由於台灣車牌的防偽功能相當有限，製作門檻不高，台灣民眾只需提供車牌號碼後，透過網路下訂後、為期1-2周就可收到由大陸工廠產製的1:1仿真車牌。





警方曾佯裝消費者詢問網路業者訂作車牌耗時、材質、價格等問題，業者還拍胸脯打包票保證1:1高仿，材質尺寸絕對和台灣車牌一模一樣，熱心的對岸業者還建議消費者訂作AB牌「如果是扣牌上路需求，建議找車色和車型都一樣的車號下訂，才能確保不會被警方發現」

警方私下無奈透露：警員僅能就車牌的外觀材質和字體、梅花鋼印透過目視確認，但問題是現今的造假車牌在外觀、材質、尺寸、字體和梅花鋼印都跟真實車牌一模一樣「貿然拆除民眾車牌查驗，甚至扣牌、人車查扣」基層警員憂慮遭民眾投訴、提告的風險壓力，往往只能消極執法。



►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

