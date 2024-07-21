桃園男頻違停遭檢舉　上路遇警盤查「掛假車牌」慘了

▲周姓男子因違停又懸掛偽照車牌上路。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方接獲民眾報案，一部自小客車經常違規停放路口，巡邏員警於21日上午6時發現該自小客車於道路上行駛，遂於桃園區正光路與仁愛路將其攔停，在開紅單扣繳車牌時赫然發現是假車牌，原來駕駛周姓男子因違規記點遭繳銷，才會異想天開懸掛假車牌使用，想不到因經常違停被檢舉，進而被員警發現使用假車牌，除了吞罰單外還要吃官司。

桃園分局景福派出所接獲民眾報案，有1部自小客車經常違規停放於桃園市桃園區三民路與中山路口，警方於逕行舉發違停時，發現該車懸掛的車牌車籍資料異常，恰巧員警於21日上午6時許執行巡邏勤務時，發現該輛自小客車於道路上行駛，遂於正光路與仁愛路將其攔停，於開紅單扣繳車牌時赫然發現是假車牌，將28歲周姓駕駛依行使偽造特種文書罪移送法辦。

▲周男遭巡警查獲除了吞罰單外，還要依行使偽造特種文書罪移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

經了解，原來是周男原車牌因違規記點遭繳銷，才會異想天開懸掛假車牌使用，想不到又因經常違停被檢舉，進而被員警發現使用假車牌，除了吞罰單外還要依行使偽造特種文書罪移送法辦，真是得不償失。

警方統計，近來車牌被監理單位吊扣的數量有增加趨勢，主要原因不外乎酒駕、惡意逼車、嚴重超速(由超速60公里降為40公里)等危險駕駛的交通違規等原因，吊扣車牌案件增加，讓有心人士透過偽、變造車牌來鑽法律漏洞。由監理單位核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛上路就違法，依照交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可以處新台幣3600元至10800元罰鍰，另「偽造」業者也會涉及刑則，可依偽造特種文書罪論處，處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。