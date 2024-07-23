機車違停被拖吊「揪出掛假車牌」　桃園男吞罰單+偽造文書送辦

▲男子騎機車違停遭拖吊。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲余姓男子因原車牌遭註銷，竟異想天開懸掛假車牌使用！警方接到拖吊場通知，發現一部機車掛假車牌，經通知車主前來說明，余男一開始謊稱車子是遠房親戚在使用，員警出示他騎乘該車監視畫面時，才鬆口表示因為原車牌遭註銷，才會懸掛假車牌使用，員警立即開單告發，查扣該面假車牌，並製作調查筆錄後函請桃園地檢署偵辦。

▲▼又懸掛偽造車牌，吞罰單還得吃官司。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，目前偽造、變造的車牌充斥，有些民眾因車牌號碼遭「盜用」而無辜收到罰單，有心者上網或許就可輕易買到，「客製化」假車牌容易取得，但監理單位核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛上路就違法，依照交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可以處新台幣3600元至10800元罰鍰，另「偽造」業者也會涉及刑責，可依偽造特種文書罪論處，處1年以下有期徒刑、拘役或處9千元以下罰金。

桃園分局交通組組長林健祥表示，製造、販賣假車牌的業者及買假車牌懸掛上路的民眾，雙方都會違法，車牌屬特許證，任何人偽、變造假車牌同樣都違法，請民眾切勿心存僥倖，最終仍是難逃法網，得不償失，警方針對此類案件會強力稽查取締，以嚇阻歪風。