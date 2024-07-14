新北男當車手兼販毒　賓士掛假牌載辣妹拒攔查...警破窗逮人！

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一部賓士車懸掛偽造車牌，右轉時未打方向燈，巡邏員警立即驅車上前攔查，車內一對男女不但不停，還企圖倒車逃逸，經員警破窗強勢將2人拉出車外逮捕，在車內起獲7張提款卡及毒品海洛因、安非他命、K他命、咖啡包等物，男子坦承當車手兼賣毒品，訊後依法送辦。

▲歐男當車手兼賣毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，12日晚間11時許，新莊警分局光華派出所員警開巡邏車執行勤務時，在新北大道七段與中正路口，發現34歲歐姓男子開著賓士車直接右轉，未依規定打方向燈，經員警用小電腦查詢車牌，發現懸掛車牌與車型不符，立即鳴笛上前攔查。

▼歐男掛假車牌載短褲辣妹遭警方攔截逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時歐男載著穿短裙長靴的胡女（25歲），發現後方有警車，準備從鳳山街口左轉，警車立即擋到車前，員警喝令2人下車，但歐男企圖倒車逃逸，警員連冠傑、王亮傑敲破車窗，強勢將2人拉出車外逮捕。

警方查扣提款卡7張，其中有1張已遭警示，另外還有海洛因、安非他命、K他命、毒品咖啡包、販毒所得3萬多元等多項證物，歐男坦承除了擔任詐騙車手外，還販毒獲利，訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書及毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢偵辦。

▼歐男當車手兼賣毒品，掛假車牌遭警方攔截逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼起獲提款卡及各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）