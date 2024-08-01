這幾天穿原住民族服　不限次數免費搭乘桃園捷運

▲這幾天穿原住民族服，不限次數免費搭桃捷。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣原住民文化並響應每年8月1日原住民族日，桃捷公司表示，即日至8月7日推出「穿原住民族服飾，免費搭桃園捷運」活動。活動期間，凡穿著原住民族傳統服飾的民眾，可不限次數免費搭乘桃園捷運，暢遊沿線景點。服裝認定標準為上半身或下半身著傳統服飾均可。

此次活動由桃捷公司青春洋溢的原住民同仁身著原住民族服飾，邀請民眾共襄盛舉。參加者不限於原住民族身份，只要穿著原住民族傳統服飾即可享受免費搭乘的優惠。參加活動的民眾，請於進出機場捷運車站閘門前至詢問處主動告知站務人員，即可免費搭乘捷運一次。

同時，桃捷公司也歡迎旅客搭乘機場捷運，體驗台灣原住民族文化的第一站！來到A17領航站，感受由桃園市政府原住民族行政局打造的原住民主題車站——「原味廊帶」。站內展出包括「泰雅遷徙」、「循著樂音找到?」、「微笑迎賓大道」、「家屋」及「嶼舟共生」等藝術裝置，讓旅客充分感受原住民族的熱情與活力。

位於A17領航站旁，步行僅需2分鐘的「KIRI國際原住民族文創園區」於今1日原住民族日正式啟用。由桃園市政府原民局規劃的特色園區內設有原住民主題餐廳和商場。