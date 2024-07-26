凱米侵台高雄慘成水世界　張善政急派10部抽水機助救災

▲桃園市長張善政今天下午在消防局期勉前往高雄市支援救災團隊全力協助災後復原。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

凱米颱風為南台灣高雄等地帶來嚴重淹水災情，桃園市長張善政昨（25）日在臉書宣布，「桃園已完成整備，隨時準備馳援颱風受災地區」；張善政今（26）日接獲高雄市希望能提供抽水機協助訊息，下午前往消防局，勉勵前往高雄市支援救災之抽水機團隊。張善政表示，市府籌組救災隊伍即刻出發前往支援，期盼盡快減緩高雄淹水情況。

▲桃園市長張善政今天下午主持高雄市支援救災團隊出發勤務。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，凱米颱風過境引發西南氣流，造成中南部多個縣市嚴重淹水，今早市府透過中央災害應變中心得知高雄市府求援訊息，立即組織救災隊伍，由水務局、工務局提供10台抽水機、20位操作人員，整備後即刻出發前往高雄市災情支援，預計傍晚抵達高雄，隨即展開抽水作業，期望能盡快減緩淹水情況。

▲桃園市長張善政聽取消防局長龔永信說明救災相關經驗談。（圖／市府新聞處提供）

張善政還說，高雄市多處地區出現淹水災情，亟需抽水機與操作人力支援，秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，市府迅速組織救災隊伍，感謝水務局、工務局養工處同仁挺身而出，總計派遣4台6英吋抽水機、6台3英吋抽水機及操作人力、公務同仁共20人前往高雄支援救災。

▲桃園市長張善政向支援發高雄救災團隊揮手致意。（圖／市府新聞處提供）

張善政也提醒出勤人員，在救災同時，務必注意自身安全，並指示市府其他單位保持機動，隨時準備提供南部受災地區更多支援，期盼全體市民共同支持救災工作，為災後重建貢獻力量，也祝福受災縣市早日恢復正常生活。