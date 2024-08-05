侯友宜宴請新北立委！蘇巧慧、黃國昌皆到場　「他」摔跤成焦點

▲張宏陸(左坐者)出席新北市政交流意外跌倒，侯友宜趕忙上前慰問。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（5日）晚間舉行市政交流會，邀請新北市區域與不分區立委餐敘，拜託立委不分黨派協助新北爭取各項重大建設，除了副市長劉和然，包括近期被視為2026新北市長熱門人選的民眾黨立委黃國昌、民進黨立委蘇巧慧，以及國民黨立委洪孟楷皆出席。其中，民進黨立委張宏陸到場時，不慎被椅子絆倒，侯友宜則向前攙扶，蘇巧慧也為尷尬場面打圓場，笑稱「奧運到了都想展示身手」。

侯友宜今晚6點半於市府內的餐廳宴請新北市立法委員，閉門交流，有10位立委出席，其中，新北市區域立委有民進黨林淑芬、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘與國民黨洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔等9位，此外，還有民眾黨不分區立委黃國昌也出席。

不過，民進黨立委李坤城、吳秉叡出國，國民黨羅明才人在中南部，3人另有行程不克出席。

▲侯友宜宴請新北市立委，黃國昌、蘇巧慧都出席。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜強調，新北市在這幾年的建設過程中，需要中央立委跟地方建設結合，餐敘主要是讓立委們了解新北市目前的概況、需要哪些建設資源，加快發展速度，共同努力讓新北市更好。

會中，侯友宜與各立委互動都有說有聊，氣氛佳，但途中也發生小插曲，綠委張宏陸到場時，不慎被椅子絆倒，侯友宜則立刻向前攙扶，眼見張宏陸沒事，一旁的綠委蘇巧慧則笑喊，「你不要學林郁婷喔！奧運到了都想展示身手！」

▲侯友宜接待蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）