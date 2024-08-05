宴請2026藍綠白市長熱門人選　侯友宜：很多案不是我任內能完成

▲侯友宜宴請藍綠白立委。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（5日）晚間邀請新北市12名選區立委與1名不分區立委舉行市政交流會。侯友宜致詞時強調，除拜託立委協助新北爭取建設，對於新北做不好的地方，也歡迎委員提出建議，市府將與十三名委員團結成一個力量，讓新北更好，包括新北市捷運這幾年花了兩千多億，現在有三十六處聯開案，五百二十億金額，不是他一任就能夠完成，後面一定要有人了解，所有委員也應該知道接下來要朝哪個方向走。

侯友宜今晚6點半於市府內的餐廳宴請新北市立法委員，閉門交流，有10位立委出席，其中，新北市區域立委有民進黨林淑芬、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘與國民黨洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔等9位，此外，還有民眾黨不分區立委黃國昌也出席。不過，民進黨立委李坤城、吳秉叡出國，國民黨羅明才人在中南部，3人另有行程不克出席。

餐敘開始前，侯友宜首先致詞表示，這次邀請12位區域立委和1位不分區立委，從委員上任到現在也有半年時間，而自己身為新北市長，有責任要把新北這幾年與未來要做的市政情況讓新北立委全盤了解，包括社會住宅、軌道建設、托老托育與相關社會福利等，都希望讓所有委員了解工作進度，哪些需要中央與地方一起解決。

侯友宜指出，立委雖然有選區之分，但其實彼此可以合作，他就舉永和藍委林德福關心的捷運光復線，光靠雙和地區立委一定不夠，如果其他委員都能夠掌握，也能給予支持，不分你我建設新北，市府與13位委員好好打拚，團結成一個力量。

侯友宜強調，新北市除了有404萬戶籍人口，還有50萬常駐人口，希望一起把新北成為北台灣帶動國際發展的指標，委員要索取更詳細資料，市府都會進一步提供。

侯友宜續指，如果大家對新北有哪些不足的地方可以提出來，哪些不周的看到問題可以給市府建議，都會記錄列管，這是雙向溝通，不是單向市政報告，未來也會定期找時間約大家見面，把這段時間進展跟大家報告分享。

侯友宜強調，新北市捷運這幾年花了兩千多億，現在有三十六處聯開案，五百二十億金額，不是他一任就能夠完成，後面一定要有人了解，所有委員也應該知道接下來要朝哪個方向走，「希望用正向鼓勵方式，新北市很多公務人員壓力都很大，跟其他縣市同酬不同工，一起讓公務人員根留新北，為新北做事。」