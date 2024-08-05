　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台股跌破2萬點　彭金隆：受國際因素影響「表現仍相對穩健」

▲▼金管會主委彭金隆。（圖／記者皮心瑀攝）

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

台股連續2個交易日出現單日狂殺千點的慘況，證券交易所也罕見召開記者說明會向外界說明市況，而金管會主委彭金隆出席「金融反詐高階論壇」受訪時強調，台股跟國際股市高度連動，但表現還是相對韌性強，而股市走勢仍將回歸基本面，若未來股市發生非理性下跌情事，必要時將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。

彭金隆說，近期因受美國經濟數據疲弱、部分大型科技股財報不佳及中東地緣政治風險等因素，亞股波動較大，台股連帶受影響，今日台股收盤19,830.88點，下跌1,807.21點(跌幅8.35%)，成交量約6,408億元。經查今年以來截至8/2日台股漲幅20.68%，相較日本漲幅7.31%、韓國漲幅0.79%、新加坡漲幅4.36%、上海跌幅2.34%、香港跌幅0.60%、深圳跌幅10.20%，今年以來我國股市表現較其他亞洲國家為佳。

彭金隆分析，就台股基本面來看，首先，總體經濟持續成長，行政院主計總處113年5月預測113年經濟成長3.94%，較前次上修0.51個百分點；財政部公布我國113年6 月出口 399 億美元，年增 23.5%，連8個月正成長；另國發會公布113年6月景氣對策信號燈號轉為紅燈，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣仍持續增溫。

彭金隆也指出，上市櫃公司基本面穩，台股集中市場113年截至6月底本益比24.4，現金殖利率達2.34%（加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期成長10.23%，為歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健。

彭金隆強調，台股短期雖受到國際經濟情勢與地緣政治緊張影響，但股市走勢仍將回歸基本面，金管會建議投資人可多關注國內上市櫃公司財務業務情形，依本身投資策略審慎投資；金管會將適時召集證券周邊單位研商，後續並將持續密切關注國際金融市場變化(包括美國聯準會利率政策、中東地緣政治風險等)對我國總體經濟影響與台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露。

彭金隆提到，如果未來股市發生非理性下跌情事，必要時也將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。股市下跌原因很多，但是周邊國家受到的影響更大，會隨時開會研商，討論必要措施。股市的波動本來就有上有下，但台灣產業的表現，透過數據都很清楚，投資看的是標的本質及未來展望，不過投資的風險也是會考慮的。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了
麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多
LIVE／林郁婷闖奧運「性別遭疑」　國際拳總開記者會說明
A330遇亂流狂晃15秒！KE197「飛機餐灑滿地」
麟洋奪金！　iPhone 15下殺5000
國際拳總緊咬林郁婷！性別風波一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宴請2026藍綠白市長熱門人選　侯友宜：很多案不是我任內能完成

侯友宜宴請新北立委！蘇巧慧、黃國昌皆到場　「他」摔跤成焦點

翁曉玲發文懂精準投放？　林俊憲嗆：兩面手法實在可恥

行員阻詐金額破76億！卓榮泰感謝　笑曝自己匯款也被關心

台股跌破2萬點　彭金隆：受國際因素影響「表現仍相對穩健」

國際拳總緊咬林郁婷性別風波一次看懂　網紅揭背後國際政治鬥爭

邀「麟洋配」談羽球館規劃　蔣萬安與王齊麟視訊：可盡情「海巡」了

稱麟洋配是中國人的驕傲　 顏若芳轟翁曉玲：立委墮落成小粉紅

馬英九赴泰國演說　專家警告台灣「持續衝撞」恐步烏克蘭後塵

很堅持！稱麟洋配是中國人驕傲遭轟　翁曉玲再喊：都是炎黃子孫

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

宴請2026藍綠白市長熱門人選　侯友宜：很多案不是我任內能完成

侯友宜宴請新北立委！蘇巧慧、黃國昌皆到場　「他」摔跤成焦點

翁曉玲發文懂精準投放？　林俊憲嗆：兩面手法實在可恥

行員阻詐金額破76億！卓榮泰感謝　笑曝自己匯款也被關心

台股跌破2萬點　彭金隆：受國際因素影響「表現仍相對穩健」

國際拳總緊咬林郁婷性別風波一次看懂　網紅揭背後國際政治鬥爭

邀「麟洋配」談羽球館規劃　蔣萬安與王齊麟視訊：可盡情「海巡」了

稱麟洋配是中國人的驕傲　 顏若芳轟翁曉玲：立委墮落成小粉紅

馬英九赴泰國演說　專家警告台灣「持續衝撞」恐步烏克蘭後塵

很堅持！稱麟洋配是中國人驕傲遭轟　翁曉玲再喊：都是炎黃子孫

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁！媽陪就醫爆料：是鄰居

宴請2026藍綠白市長熱門人選　侯友宜：很多案不是我任內能完成

麟洋配奧運二連霸　昔日教練大讚：他們成熟很多

侯友宜宴請新北立委！蘇巧慧、黃國昌皆到場　「他」摔跤成焦點

烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了

高承睿坦承男團首戰有點放不開　林昀儒讚他「非常有實力」

麟洋奪金嗨到衝出門歡呼下秒出事了！　啦啦隊女神傻眼：樂極生悲

台灣免簽國家-5！外交部：部分非洲國家取消電子簽

愛莉莎莎力推「塔羅牌老師爆3負評」！　被罵翻親上火線道歉了

翁曉玲發文懂精準投放？　林俊憲嗆：兩面手法實在可恥

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

政治熱門新聞

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

快訊／蔣萬安加碼！王齊麟可獲573萬獎金

麟洋配奪金竟稱是「中國人的驕傲」　翁曉玲微信發文遭罵爆

麟洋配金牌2連霸！　賴清德開玩笑：全國應放假一天

勞動基金77億呆帳？勞動部回應了

快訊／賴清德親自致電王齊麟爸爸道賀　感謝「麟洋配」為國爭光

北市動物園「與羚羊拍照」可拿好禮

幕後／賴清德凌晨致電王齊麟、李洋　談話內容看這裡！

國際拳總緊咬林郁婷性別風波一次看懂　網紅揭背後國際政治鬥爭

賴清德問李洋「為何不刮鬍」　自爆整晚睡不著！在官邸客廳跳起來

影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

早跟李洋父預言麟洋配冠軍！　賴清德觀天象「見月亮破烏雲」

陳水扁賀「麟洋配」擊敗中國摘金牌　讚轉播沒再寫「中華隊」

蔣萬安與王齊麟視訊：可盡情「海巡」了

更多熱門

相關新聞

台股狂殺莊家出包！永豐金證系統異常一度不能交易　盤後展開調校

台股狂殺莊家出包！永豐金證系統異常一度不能交易　盤後展開調校

台股今（5）日盤中狂殺逾1700點，創史上最大盤中跌點，不過投資人卻發現永豐金證系統異常無法買賣，變相造成「腳麻」，痛罵「不講股德」。

亞股一片慘綠　陸A股近4800只股票下跌

亞股一片慘綠　陸A股近4800只股票下跌

外資賣超台股699億史上第7大　520以來5度擠進前十

外資賣超台股699億史上第7大　520以來5度擠進前十

台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施

台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施

台股2交易日狂殺2811點　證交所信心喊話：經濟表現穩健

台股2交易日狂殺2811點　證交所信心喊話：經濟表現穩健

關鍵字：

台股股市金管會彭金隆證交所上市上櫃

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

李洋比賽為何一直講話？

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面