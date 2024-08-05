台股跌破2萬點　彭金隆：受國際因素影響「表現仍相對穩健」

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

台股連續2個交易日出現單日狂殺千點的慘況，證券交易所也罕見召開記者說明會向外界說明市況，而金管會主委彭金隆出席「金融反詐高階論壇」受訪時強調，台股跟國際股市高度連動，但表現還是相對韌性強，而股市走勢仍將回歸基本面，若未來股市發生非理性下跌情事，必要時將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。

彭金隆說，近期因受美國經濟數據疲弱、部分大型科技股財報不佳及中東地緣政治風險等因素，亞股波動較大，台股連帶受影響，今日台股收盤19,830.88點，下跌1,807.21點(跌幅8.35%)，成交量約6,408億元。經查今年以來截至8/2日台股漲幅20.68%，相較日本漲幅7.31%、韓國漲幅0.79%、新加坡漲幅4.36%、上海跌幅2.34%、香港跌幅0.60%、深圳跌幅10.20%，今年以來我國股市表現較其他亞洲國家為佳。

彭金隆分析，就台股基本面來看，首先，總體經濟持續成長，行政院主計總處113年5月預測113年經濟成長3.94%，較前次上修0.51個百分點；財政部公布我國113年6 月出口 399 億美元，年增 23.5%，連8個月正成長；另國發會公布113年6月景氣對策信號燈號轉為紅燈，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣仍持續增溫。

彭金隆也指出，上市櫃公司基本面穩，台股集中市場113年截至6月底本益比24.4，現金殖利率達2.34%（加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期成長10.23%，為歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健。

彭金隆強調，台股短期雖受到國際經濟情勢與地緣政治緊張影響，但股市走勢仍將回歸基本面，金管會建議投資人可多關注國內上市櫃公司財務業務情形，依本身投資策略審慎投資；金管會將適時召集證券周邊單位研商，後續並將持續密切關注國際金融市場變化(包括美國聯準會利率政策、中東地緣政治風險等)對我國總體經濟影響與台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露。

彭金隆提到，如果未來股市發生非理性下跌情事，必要時也將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。股市下跌原因很多，但是周邊國家受到的影響更大，會隨時開會研商，討論必要措施。股市的波動本來就有上有下，但台灣產業的表現，透過數據都很清楚，投資看的是標的本質及未來展望，不過投資的風險也是會考慮的。