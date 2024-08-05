寵愛毛小孩　台東環保局提醒「不隨便不留便」

▲愛護毛小孩不留便。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

許多民眾喜歡飼養毛小孩作伴，也常出門兜風遛狗，不過寵物的排泄物需妥善清理，避免影響環境衛生與美觀，狗便污染問題常見於社區巷弄、人行道、公園綠地等公共區域。依據臺東縣環保局統計，去年度共受理41件相關陳情，佔公害陳情總數的1.2%，今年至7月底已受理43件。環保局提醒，若勸導未改善者，依廢棄物清理法可處以1200元至6000元罰款，呼籲飼主們勿放縱愛犬隨處排便，遛狗時攜帶狗便袋、撿便器等清理工具，並為愛犬繫上牽繩，以便及時清理，一同維護美麗的臺東。

臺東縣政府表示，為維護潔淨的生活環境，環保局除執行稽查外，並持續宣導飼主遛狗繫好狗鍊及隨手清理狗便。民眾帶毛小孩到步道、公園綠地及遊憩區等公共區域活動時，可看到相關宣導告示牌。許多飼主已養成攜帶狗便袋、撿便器清理狗便的習慣，成為一百分的好飼主。

臺東縣環保局指出，依據廢棄物清理法規定，家犬在道路或公共場所便溺，所有人或管理人（飼主）有清除其排泄物的義務，違者可罰款1200元至6000元。環保局鼓勵大家成為環境的守護者，在社區、村里間或戶外活動時相互勸導，也可利用手機、監視攝影機等記錄犬隻排便情形、飼主車牌、犬隻進出飼主門戶等畫面，提供環保局查處，共同維護我們的環境。

環保局呼籲，寵愛毛小孩但別讓牠隨便，備好清便工具，隨手清理不留便，一起守護臺東美麗的環境。如民眾發現犬便污染情事，可撥打免費陳情專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機下載APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw/）等管道陳情，環保局全年無休、24小時受理。