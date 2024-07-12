快訊／大學分科測驗物理解答出爐！　補教估5標門檻





▲得勝者文教提供大學分科測驗物理科解題說明。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，今年共有4萬2138人報考，報考人數與去年相當。首日第一節考物理，共有2萬3135人報考，1375人缺考，缺考率5.94%，比去年增加0.43%。得勝者文教提供物理科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年物理科5標（頂前均後底）為「49、43、31、20、15」分。因今年試題難度比去年稍難，其中頂、前、均標下修1級分，後標和底標則與去年相當。

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補教老師邱博文表示，今年整份考卷由簡單題進入難題，建議考生遇到難題可以先跳過或放棄，不用拚整份考卷要拿滿分，考題「說難不難，說簡單也不簡單」，閱讀能力和計算能力仍是勝出關鍵。但最後一題考腳踏車的車輪轉動，對考生而言比較陌生，因為教科書對腳踏車或轉動的著墨不多，就連解題老師做起來也卡卡的、感到吃力，若題幹敘述可以更清楚或簡化，對考生會比較友善。

高中物理老師陸怡中表示，前年首次舉辦分科測驗，物理科超難、去年校正回歸，今年難度則介於前年和去年間，對程度不錯的考生，應和去年一樣可拿到不錯的高分，雖然今年計算題稍多，但整體沒有繁雜的計算，考生只要具備一定閱讀能力，要拿分並不難。預估5標可能略微下修，但因為重考生人數越來越多，也未必會有下降情況。

全國高級中等學校教育產業工會也提供即時試題分析，物理科解題老師指出，整體題目難度適中，著重概念清楚及靈活運用，充分融合時事與生活應用，如俄烏戰爭中的低軌衛星「星鏈」、0403 地震阻尼器、風力再生能源的應用、以及變速腳踏車齒輪運行等，引導學生將所學應用於日常生活和全球事件。此外，今年試題特別注重探究性題型，減少了繁複的計算，強調對概念的理解與應用能力。

▼得勝者文教提供物理科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）