分科測驗物理「101大樓、風力發電」入題　高中師：中間偏難

▲大學分科測驗首節考物理，101大樓減震、風力發電等議題入題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）首日第1節考物理科，101大樓減震、風力發電、星鏈（Starlink）低軌衛星等議題入題。北市高中物理科老師群表示，今年物理計算量偏多，考生作答時會有壓力，試題比去年稍難，屬於中間偏難，預估今年整體分數比去年下滑一點。入闈協助審題的試考生認為，今年物理試題與生活經驗緊密結合，注重觀念理解而非計算，題型多元且靈活，但側重實驗題。

分科測驗今天首節考物理，根據大考中心統計，物理科共有2萬3135人報考，1375人缺考，缺考率5.94%，比去年增加0.43%。

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入闈協助大考中心審題的高中物理老師認為，今年物理科試題取材廣泛，將生活情境與物理學理結合，包括低軌衛星、101大樓減震系統、風力發電、腳踏車驅動原理等都入題，將物理原理應用於解釋生活中觀察到的現象，讓考生了解生活中處處都是物理。

▼分科測驗物理試題。（圖／大學入學考試中心提供）





▼分科測驗物理試題。（圖／大學入學考試中心提供）





高中物理老師表示，今年有幾題創新設計題型，包括第4題的電力線、第6題的原子光譜等，考生需具備基礎物理觀念，閱讀理解題目所傳達的資訊即可作答，無須死背公式。整體而言，今年物理屬於難易度適中。

入闈協助審題的試考生則認為，今年物理試題與生活經驗緊密結合，能夠引導學生去探索生活周遭的物理現象，試題注重觀念理解而非計算，與近幾年的大考出題方向相似，且今年試題側重實驗試題，多選自108課綱新加入內容，回歸學生對實驗原理及步驟的認知。

試考生進一步表示，今年物理題型多元且靈活，例如第6題為評量近代物理，檢測學生對氫原子光譜的理解，學生需精熟選修物理的知識與觀念，才能在本次測驗中順利解題。

不過，北市高中物理科老師群認為，今年物理試題難易度分布適中，但數字計算量偏多，不易算出精確答案，題目敘述靈活，文字敘述與圖像都需要理解，考生作答時會有一點壓力。整體而言，今年試題比去年稍難一點，屬於中間偏難，今年整體分數會比去年下滑一點。

▼分科測驗物理試題。（圖／大學入學考試中心提供）