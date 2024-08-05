「濟南槍王」李越宏奪中國第20金　填補射擊隊奧運史上唯一0金空白

▲李越宏拿下奧運男子25公尺手槍速射金牌。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國奧運代表團今（5）日再傳捷報，由「濟南槍王」李越宏在男子射擊25公尺速射項目中奪金，這也是中國代表團在巴黎奧運拿下的第20面金牌，再次超越美國成為獎牌榜榜首。據了解，1984年中國射擊隊參加奧運會後，在全項目中，只有男子25公尺手槍速射還沒拿過奧運金牌，李越宏這一次終於打破這個魔咒，補上射擊項目唯一0金的空白。

《澎湃新聞》報導，在巴黎奧運會男子25米（公尺，下同）手槍速射決賽中，中國選手李越宏發揮出色，獲得金牌。另一位中國選手王鑫傑獲得第三，獲得銅牌。

在男子25公尺手槍速射項目中，世界紀錄保持者雷茨、奧運衛冕冠軍基康普瓦等名將均有參加，李越宏在資格賽第一階段排名第二。進入第二階段，李越宏以588環的成績排名資格賽第一，並在最終的決賽中脫穎而出，獲得金牌。

李越宏1989年生，已經是奧運「三朝元老」。他曾在里約及東京奧運各獲得一面銅牌，對於中國射擊隊突破男子25公尺速射項目0金的目標，被外界寄與厚望。只見他在本屆奧運賽場上，最後五槍射出後槍槍命中，現場頓時響起熱烈的掌聲，李越宏也和教練緊緊擁抱在一起，激動地流下淚來。