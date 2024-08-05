李洋父不會外語、轉機卡關　「咬牙買9萬機票」飛巴黎為子加油

▲李洋父親李峻淯（左）歷經波折，總算飛抵巴黎見證兒子奪金榮耀。（圖／記者杜奕君攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣黃金男雙「麟洋配」二度奪金，舉國沸騰，李洋的父親李峻淯也親自飛往巴黎見證兒子的最後一戰。因語言不通、人生地不熟，找來球友、台師大運動競技學系教授李建興隨行，行前因李教授父親病危，一度取消行程，後來如願成行，又因為台胞證和機票問題卡關，最後在機場花了9萬多元重買機票，才如願飛抵法國。

李建興在媒體投書寫下這次與李洋父親一波多折的巴黎行。他說，自己和李峻淯是亦師亦友的好交情，好友想去巴黎奧運為兒子加油，但對歐洲很陌生、也沒有外語能力，請他協助訂機票住宿並隨行當翻譯，但自己的父親在醫院病榻，病情不樂觀，讓他陷入天人交戰，後來為了老友的愛子心切而答應請求。

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但臨行前，李峻淯卻突然傳訊說不去了。李峻淯在訊息中指出，「經過深思熟慮，我決定留在國內。令尊目前病危，隨時都有可能離世。如果在這段期間我們身處國外，而您無法陪伴在令尊身邊，這將成為我一生中無法彌補的巨大遺憾。我不能讓自己因為一時的自私，而使您與家人承受如此沉重的痛苦。這一刻，我的心與您和您的家人同在，希望您能理解並接受我的決定。」

李建興說，說來神奇，就在李峻淯傳訊隔天，父親突然奇蹟似好轉，醫生說可以出院療養，才又決定繼續行程，後來為了省機票錢，訂了在大陸轉機的航班，沒想到因為台胞證與機票問題，無法搭機，最後省吃儉用的李峻淯，咬牙刷了9萬多元的來回機票，才如願飛往法國。

李建興透露，巴黎行程一波多折，李峻淯在飛機上對他說，這是老天爺對他此行決心的考驗。李峻淯無畏千山萬水之辛前往巴黎，想到場為兒子祝福，面對挫折仍不放棄，讓他看到最堅毅的父愛，也讓他想起自己的父親，當年標會借錢供他唸書的往事。

李建興接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，從李峻淯的身上，看到了自己父親的影子，也從父親的身上，看到台灣傳統父親的樣貌，平常和子女互動不輕易吐露真心，卻可以在生死關頭，拼命保護子女的鐵漢柔情。他在搭機前往巴黎途中，在機上把兩段父愛故事寫下來，在父親節前夕，別具意義。