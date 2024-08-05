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林口2千人體育館吶喊「麟洋」奪金！散場一幕讓她大讚素質

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲王齊麟、李洋和對手苦戰3局奪下奧運金牌。（圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」4日在巴黎奧運摘金，掀起全台歡慶熱潮！不只在北車大廳湧入數千名支持者尖叫歡呼，新北市林口區的醒吾科大體育館也被千人擠爆，見證這歷史性的一刻。新北市議員蔡淑君分享眾人一心為王齊麟、李洋集氣吶喊的影片，興奮狂喊「二連霸」現場熱血沸騰，而最讓她意外的是，散場時現場沒有留下一點垃圾，讚嘆林口人的素質。

台灣羽球男雙王齊麟、李洋於昨晚決戰世界第一種子，來自中國的梁偉鏗、王昶，挑戰衛冕奧運男雙冠軍的創舉。新北市議員蔡淑君在粉專PO文指出，當奧運羽球男雙進入四強時，她心中就在想「是否可以為台灣／奧運代表隊做些什麼？」因此發起在醒吾科大體育館的轉播活動，現場備有啤酒、零食，近2千人席地而坐、手持加油棒一起緊盯螢幕吶喊。

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▼醒吾科大體育館嗨翻！湧入千人為麟洋配加油。（圖／截自新北市議員蔡淑君粉專，下同）

▲▼林口千人擠爆體育館高喊「麟洋配」奪金！她散場時見1幕驚呆。（圖／截自新北市議員蔡淑君粉專）

▲▼林口千人擠爆體育館高喊「麟洋配」奪金！她散場時見1幕驚呆。（圖／截自新北市議員蔡淑君粉專）

蔡淑君看著現場歡聲雷動，激動地說，「我知道～曾經那全力爭取國家榮耀的林口人又回來了！」一起為奪冠歡呼喜悅、一起創造難忘的摘金回憶。她說，當麟洋高舉勝利手勢的那一刻，她飛漲的情緒整個宣洩出來，感動的淚水在眼眶打轉，內心的澎湃難以用言語形容。

麟洋配為台灣奪下在巴黎奧運的首面金牌，創造一個瘋狂的夜晚。蔡淑君表示，離開體育館時，每個人臉上洋溢著勝利笑容，但更棒的是，現場沒有留下一點垃圾，充分展現林口人的秩序與素質。

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