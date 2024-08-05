台北登上日本四國最大花火大會　與愛媛縣松山市相約「明年燈節見」

▲王秋冬在「松山港祭・三津濱花火大會」台北攤位向日本民眾推薦台北觀光。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市觀傳局3日參加日本四國最大的「松山港祭・三津濱花火大會」，宣傳2025雙北世壯運、台北特色景點、美食等最新資訊。觀傳局長王秋冬指出，台北市與日本愛媛縣松山市擁有同名之緣，並長期透過台北燈節、台北馬拉松、台北溫泉季等大型活動相互交流，培養出雙方深厚的友誼，此次也應松山市邀請，參加三津濱花火大會，邀請日本旅客來到台北深度旅遊。

此次「松山港祭・三津濱花火大會」除了施放45分鐘不間斷的精彩煙火之外，更有迪士尼主題的1500架無人機接力演出，參觀人數也突破以往，達到30萬人次。松山市副市長田淵雄一郎代表市長野志克仁宣讀之致詞稿表示，為慶祝松山市與台北市締結友好交流協定十週年，特別在活動會場設置台北市宣傳攤位，介紹台北的觀光特色與旅遊資訊。

▲日本松山三越百貨宣傳台北觀光之展區。（圖／台北市觀傳局提供）

觀傳局指出，攤位以「台北！心動瞬間」為主題，呈現台北人氣景點、美食等觀光魅力，且只要追蹤台北旅遊網官方IG就能獲得專屬好禮，吸引現場民眾踴躍參與，成為活動熱門攤位之一。王秋冬也親自到場與民眾熱情互動，介紹台北豐富的觀光資源與友善的旅遊環境。

參觀的當地民眾山本里香與鈴木秀美都追蹤了台北旅遊網官方IG，並提到之前就聽說台北市有與松山市相同地名的松山區，感覺雙方很有緣份，今天來到攤位見到許多最新的台北觀光情報，覺得非常有收穫，也希望下一次出國就能到安排到台北旅遊。

▲王秋冬拜會愛媛縣副知事菅規行（左）。（圖／台北市觀傳局提供）

此外，觀傳局此行還特別拜訪愛媛縣副知事菅規行及松山市副市長藤田仁，邀請愛媛縣、松山市再次參與明年「台北燈節」的展出，並組隊參加2025雙北世壯運。

會中愛媛縣副知事菅規行表示，為讓更多雙方旅客互訪，目前為每週2班的桃園機場與日本松山機場定期航班，將於今年10月增加為每週3班，希望能有效提升旅客重遊。松山市副市長藤田仁則提到，為慶祝雙方締結友好交流協定十週年，還提供松山三越百貨的黃金展位給北市觀傳局，要讓更多當地民眾認識台北的觀光魅力。

觀傳局表示，三越百貨展位透過各種台北熱門景點展現「台北！心動瞬間」主題，並以大稻埕遊客中心的「永樂燈苑」搭配燈籠造景呈現台北風情，吸引現場民眾駐足拍照，大呼「kirei好漂亮！」。現場也推薦旅客搭乘今年10月11日至14日的「松山機場」同名包機，來到台北進行4天3夜的旅遊行程，歡迎台日旅客搭乘此長榮班機探索彼此充滿魅力的城市。

最後，王秋冬也特別感謝松山市的大力協助，希望透過這次花火大會及三越百貨的台北推廣攤位，能讓更多愛媛縣與松山市的旅客認識台北、來到台北，一起感受台北的「心動瞬間」。

▼王秋冬拜會松山市副市長藤田仁（右前）。（圖／台北市觀傳局提供）