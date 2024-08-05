花1300萬請明道直播賣貨！僅賣出90萬　品牌方氣死：退錢

▲花千萬請明道直播，僅賣出90多萬元。（圖／翻攝自紅星新聞和微博）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著網路電商的興起，請藝人直播帶貨成為諸多品牌的選擇。四川綠色本草科技發展有限公司「618」期間花300萬（約新台幣1372萬元）請藝人明道直播帶貨，沒想到結束後僅賣出20餘萬（約新台幣91萬元）。品牌方氣死，要求退款，「費用相差太大，連十分之一都沒到。」

據《紅星新聞》報導，四川綠色本草科技發展有限公司（以下簡稱本草公司）此前通過第三方仲介公司安徽亦師亦友文化傳媒有限公司（以下簡稱亦師亦友公司）聯繫上無憂公司，最終確定於6月14日，由旗下藝人明道為品牌進行專場直播。

亦師亦友公司代表本草公司與無憂公司簽訂的合約金額為243.8萬（人民幣，下同），包含專場費以及商業化投放費用。本草公司稱，他們實際向亦師亦友公司支付了300萬元。

直播當天，明道從上午10點左右播到下午6點左右，共計直播6小時01分，即時觀看人數1萬以上，總觀看人次達212.7萬，本草公司也為此準備了5萬單產品。但大量的觀看人數並未帶來大量成交訂單，整場直播下來，銷售額僅34.8萬，而且在直播後的1個月內產生大量退貨，「退貨率達一半以上。」實際銷售量僅2000餘單，共計20餘萬。

四川綠色本草科技發展有限公司相關負責人楊女士表示，「我們『618』期間花了幾百萬找明道做專場直播，結果，去掉退款就只賣出去20多萬（人民幣，下同），費用相差太大，連十分之一都沒到，我們希望能按比例退款。」



楊女士說，當初決定讓明道來做直播也是考察其歷史銷售數據不錯。由於當初沒有簽保量合約，「他們只願意進行售後，不願意退款。」售後方案包括可以延長使用明道直播時的畫面，允許使用藝人的專屬連結繼續售賣產品，以及繼續給至少10次的混場直播帶貨。但楊女士表示售後方案只是口述，沒有任何合約保障，因此雙方未達成一致。

合約中，無憂公司並未對推廣銷售額作出承諾。楊女士說，他們最開始也想簽保量合約，但對方說明道的歷史數據都是看得到的，「沒有簽。」她認為，從數據來看，明道的帶貨能力是不錯，但給他們帶貨效益很低。

第三方數據平台顯示，明道屬於抖音的「頭部達人」，今年1-8月，帶貨銷售額已超1億。從6月來看，其每天的帶貨銷售額有一定起伏，有幾十萬，也有幾千萬，詩理研洗發水的銷售量幾乎墊底。

對於此次銷量不高的問題，無憂公司相關負責人表示，首先詩理研是新品牌，消費者對它的知曉度不高。

在該負責人看來，某種意義上來說，這已經不是一場純粹的直播帶貨，而是一場以品宣效果為主的直播，「說白了，就是明道去給客戶做品牌宣傳，如果一開始就讓我們承諾銷售額，我們是不會做的。」他們當時從杭州帶了20人的團隊去南昌工作了4天，直播中還花了50萬投流，這些都是成本。藝人在直播間做了六個多小時的品牌宣傳是有價值的，不能因為沒有達到預期，就要求退款。

對於退貨率問題，相關負責人表示，他們並未刷單，且退貨並不只是藝人的問題，其中涉及發貨、包裝以及消費者對產品的信服度等。

亦師亦友公司負責人儲先生表示，雖然合約是他代表本草公司和無憂公司所簽，但在整個談判過程中，對明星的考量、對公司的分析以及對合約金額的約定、是否簽訂保量合約等，都是三家公司一起談的，「不存在有什麼貓膩。」合約中的權益，包括直播時長、投流金額、燈光等，無憂公司也已完成，「現在讓我去溝通退全款，人家（無憂公司）都完成了，怎麼可能會退錢。」而且都是簽了合約的。

他說，事情發生後，他也一直站在品牌方的角度與無憂公司針對售後問題進行溝通，無憂公司也願意配合解決，並給出了上述解決方案，「但品牌方不同意，在明道帳號下評論，發展輿情……，」讓他以及無憂公司的壓力都很大。

無憂公司認為，對方試圖以明星的名譽作為要脅，是非常不妥的做法。接下來，公司還是會與品牌方進行溝通，也會履行售後承諾。但若繼續對藝人形象進行詆毀，他們也會用法律手段維權。

對此，本草公司表示，他們未收買「網路水軍」進行網路攻擊，但的確因此事處理了部分員工。與無憂公司的問題，未來也不排除使用法律手段來解決。