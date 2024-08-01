主播忘關麥和女友說情話全網放送　陸網友：都知道你們交往6個月了

記者魏有德／綜合報導

中國移動旗下影音平台「咪咕體育」一名男主播張昊澤在轉播奧運足球賽事時，趁著中場休息時間，打電話給女友「情話綿綿」，卻忘了把麥克風關起來，整段情話全都直播出去，讓收看賽事的網友們尷尬的吃了一頓「狗糧」。事後，張昊澤的好友還吐槽他稱，「有人從邊緣解說道出圈解說，只需要2分鐘」。

▲大陸咪咕體育足球主播張昊澤與女友。（圖／翻攝張昊澤微博，下同）

《瀟湘晨報》報導，31日凌晨結束的奧運男足阿根廷vs烏克蘭小組賽比賽中場休息時，咪咕體育的一位解說員和女朋友通話卻忘記關麥，導致許多觀眾在直播間清楚地聽到了兩個人對話的內容。

張昊澤在中場休息時打電話給女友說，「是不是阿姨在旁邊，所以你不敢說對不對？但實際上內心裡你也在說六個月快樂，對不對？那你心裡肯定在說，我才不喜歡你呢！你個小寶，讓我想起你藝考的時候…。」

張昊澤整段「甜寵式」口吻全都一字不漏的直播出去，讓不少收看比賽的網友們「雞皮疙瘩」掉滿地。事後，影片被上傳至微博並成為熱搜話題，張昊澤則是到討論串留言「我受不了了」，還配上裂開流淚的表情圖示。

同為球賽主播的張昊澤好友黎陽則是秀出兩人的對話記錄稱，「早知道能上熱搜，我就不提醒他了！」部分網友也紛紛回應，「全國人民都知道你們交往六個月啦」；「交往6個月快樂！」；「阿姨在不在你旁邊我不知道，但全國人民都站在你旁邊了」。

據了解，張昊澤就讀於中國傳媒大學，是一名研究生，這起「情話綿綿」事件發生後，他在賽後發出的文章閱讀數量直接飆破百萬，成為本屆賽事大陸首個非轉播賽事本身而爆紅的體育主播。