獨／Toyz「2人3腳」卡囚車1分鐘　自爆要做手術求法官一件事

記者黃宥寧／台北報導

網紅Toyz（劉偉健）因販毒入獄服刑第79天，但他先前直播亂爆民眾手機號碼及某未成年網美涉多人濫交等，被依法起訴，士林地院今首開庭，從台北分監提訊「放風」開庭。Toyz庭上否認違反個資法，也表示並不知道該網美年齡，但他願意與對方談和解，還押監獄前，他向法官提出一項請求。

32歲Toyz今從台北分監被提訊到士院，下囚車前，由於他與獄友單腳銬著腳鐐，行動猶如「兩人三腳」比賽一般，行動不便，在車上一度「卡」住了近1分鐘，才緩慢地走下囚車，看上去與過去直播時講話宏亮、神采奕奕的模樣相比，狀態顯得十分疲憊，與先前形象差距懸殊。

▲Toyz面對記者提問狀況，僅看了一下鏡頭未回答問題。（圖／記者黃宥寧攝）

開庭時，Toyz心愛的女友篠崎泫未現身，僅有3名男友人和1名女性友人坐在旁聽席關心，2名告訴人也未現身。對於法官問認不認罪，左手戴佛珠的Toyz表示「違反個資法我不承認」，至於辱罵網美認罪，他也強調不認識對方更不知道網美實際年紀。

其辯護律師說，當天Toyz只是直播節目主持人，該節目並非是他出資經營，只是受邀擔任，而現場來賓公佈了高姓民眾手機號碼，事前不知情，事後被發現也趕緊刪除，足見並沒有公佈他人資料主觀犯意，而個資法規定並未處罰過失犯，應該不成立犯罪，但願意與2名告訴人調解，若調解不成，將會具狀聲請傳喚在場來賓作證。

▲受害網美秀出起訴書強調「亂說話是會付出代價的」。（資料圖／翻攝自當事人IG）

庭訊結束前，Toyz請求法官「可以先回台中監獄嗎？因為月初要做牙齒手術」，法官諭知審查程序終結，移審理庭，全案後核辦。

據了解，Toyz因販毒案原本在台中監獄服刑，但他又涉犯個資等罪遭士檢起訴，近日為節省人力寄押在台北分監服刑，至於是否能如願返回台中監獄保外就醫進行牙齒手術尚未確定。

起訴指出，Toyz在2022年間，於北市南港住家以YT開直播談論網紅糾紛時，卻直接公布高姓民眾手機號碼公開說「那個某某欠你的錢，我慢慢還給你，你可以配合我演場戲跟她說」、「我知道你也有受到傷害，但我希望兩邊都好好的」等，導致看到直播的觀眾都看到高的手機號碼。

2022年10月18日又在直播，大聊《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情糾紛退團風波，並爆料1張LINE截圖，其中網美提「你怕她真的想要4個人壞壞哦」，直播過程，添加諸多不實污辱字眼，如廢物、妓女等，該名網美本人甚至出面駁斥，指案件已進入司法程序，「影片所敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片」但該影片多達43萬次觀看次數。高姓民眾、網美各自報警提告。

偵查時，Toyz辯稱「我不認識高，手機部分是沒注意沒處理到」，強調是當天來賓所提供，發現後就立刻將影片轉私人，直播的言論並非是指高姓民眾，只是直播做效果。