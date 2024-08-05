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羽球金牌戰中國派人盯梢！台球迷創意「挺麟洋」　外國觀眾也加入

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」4日摘金寫連霸歷史。台灣球迷動員，卻發生連空白紙板都被沒收的狀況。多位民眾拍到中國人士指揮保全的畫面，強硬行徑使周邊外國觀眾紛紛加入挺台行列。

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟4日在巴黎奧運男雙金牌戰以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。

▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟是奧運史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

這場對上中國選手王昶、梁偉鏗的比賽，儼然成了台灣與中國球迷互相較勁的戰場。

有鑑於日前遭遇應援物遭到搶奪、沒收的狀況，台灣觀眾成立幾個成員超過200人的交流群組，用以組織加油看板、應援口號等，在群組中自嘲全體絞盡腦汁、精銳盡出。

由於中華民國國旗遭禁，因此觀眾除中華奧會旗外，也攜帶「台灣」、「麟洋」，或珍奶、乖乖圖案等創意標語為選手加油。

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣球迷手持各種創意標語在場內外替選手加油。（上圖／達志影像／美聯社、下圖／路透）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

然而比賽還沒開始，群組成員紛紛回報遭到過分管制的狀況。開賽後也有越來越多標語、畫像遭到強制沒收的畫面。

法國台灣協會會長薛雅俶向中央社還原現場狀況，她表示，因為自己還沒想好想寫什麼標語，所以攜帶空白紙板到場，卻竟然被3位安全人員圍住，詢問她之後要寫什麼，完全不講道理，態度專橫強制沒收。

她認為，中國的干涉已經超出「公平待遇」的範圍，非常雙標和無理取鬧。「明顯我們被針對，因為下方有中國球迷舉著超過大會規定尺寸的國旗，擋住後方視線」，她檢舉後，卻沒有任何反應。

薛雅俶說，一名不同於保全的大會工作人員態度稍微平和地解釋，「我們有收到奧會指令，說所有跟台灣有關、展現台灣的東西都不能出現」。

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（上圖／達志影像／美聯社、下圖／路透）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

此外，不少觀眾都看到也拍到一名中國籍女子，拿著手機、站在保全人員身邊指指點點，盯全場台灣的海報，到處沒收，完全不給任何解釋。

另一位球迷則在賽後拍到該女士向工作人員與志工道謝，並一一發送徽章。

對此，一位不願透露姓名的中國維權人士向記者指出，「只有台灣的比賽，中國政府一般都會派人到現場盯旗幟，然後舉報給奧會，收繳一般是奧會行為」。

面對工作人員的高壓行徑，薛雅俶說，「周邊觀眾嚇傻眼，最後旁邊的外國人看不下去，表示願意一起幫忙搖旗，身邊的馬來西亞與法國觀眾也開始為台灣加油」。不少台灣人也在群組中分享，一旁外國觀眾都紛紛接下台灣應援物，開始為台灣發聲。

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲▼台灣球迷力挺李洋、王齊麟，國外球迷也跟著拿起中華隊會旗。（圖／路透）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

她坦言，許多台灣人都發現有人在拍攝他們，「中國球迷人數優勢，其實我們要抵抗很多壓力，周邊都是中國人，我們的臉很可能被記錄下來了，但我們仍很開心能見證這一刻」。

「今天不敢說讓台灣更團結，但每次這樣的事件，都會讓台灣人更意識到困境，讓我們在人生不同階段出現覺醒的時刻，意識到我是台灣人，要捍衛自己的國家」，薛雅俶哽咽說道。

駐法代表處4日也邀請僑胞與支持台灣的國際友人前往代表處觀看比賽，一同為選手搖旗吶喊。

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲▼李洋、王齊麟與現場球迷擊掌。（圖／路透）

▲▼台灣球迷到比賽現場力挺李洋、王齊麟。（圖／路透）

駐法代表吳志中向中央社表示，球迷的待遇非常不公，也只有對手是中國時才會被這樣對待。「面對中國隊時，國際奧委會就會用非常嚴格的方式對待台灣，滿場都是五星旗，我們連『加油』字板都被收走」。

駐法代表處對口單位是法國政府，吳志中透露，他們希望讓賽事更公平，也認為國際奧委會處理方式太過。中華奧會一直很努力和國際奧會溝通，但據法方表示，國際奧會基本態度就是不加理會，因為這只是單一會員國的要求。

他認為，事件讓國際看到台灣處境，同時也團結國人。在這樣艱困的環境下，台灣英雄仍贏得世界冠軍，令人感動，代表了台灣人的精神與韌性。「這場比賽從選手到球迷都展現了台灣的力量。面對國際奧會對待我們的方式，這份勝利果實更加甜美」。

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