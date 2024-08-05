李洋退役後盼助羽球發展　教育部圓夢：將擔任國立體大副教授

▲麟洋配衛冕奧運金牌，寫下空前紀錄。（圖／教育部體育署提供，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟昨深夜在巴黎奧運再度奪金，締造二連霸的空前紀錄，這是李洋最後一場國際賽事。教育部體育署表示，李洋退役後，將到國立體育大學擔任副教授，協助國內羽球運動發展，而王齊麟將尋找新生代選手合作，以母雞帶小雞，再戰國際舞台。

28歲的李洋賽前已宣告，將在今年9月台北羽球公開賽後引退，因此「麟洋配」在本屆巴黎奧運後確定拆夥。29歲的王齊麟說，非常珍惜跟李洋一同打過的美好戰役，李洋則感謝王齊麟這些年來的相處與包容。

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教育部體育署指出，李洋從國家隊退役後，將到國立體育大學擔任副教授，繼續貢獻所學，協助國內羽球運動發展，王齊麟回歸球團土地銀行後，也預定尋找年輕新生代的合拍對象，母雞帶小雞，再戰國際舞台。

體育署長鄭世忠表示，麟洋配奪金第一時間，賴清德總統旋即親自致電祝賀兩位選手的優異表現，代表團特別安排台灣時間今日下午4時半在駐法國大使館，由吳志中大使親自頒發總統賀電給李洋和王齊麟。

鄭世忠說，恭喜李洋和王齊麟榮獲巴黎奧運金牌，成為奧運羽球史上第3組，兩度闖進金牌戰的男雙，也創下賽史上首次衛冕成功的組合，並以跨屆12連勝之姿稱王。經過這場比賽，更加證明他們是實力堅強的羽球男雙組合，「完全就是為了奧運而生的英雄。」