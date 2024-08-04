牙醫嘆：醫美賺更多！　五大科「最慘科別」曝

▲牙醫師認為皮膚科、整形外科等醫美科別收入更高，既有社會地位、也有生活品質。（圖／翻攝自淨妍醫美臉書）

圖文／CTWANT

牙醫系成為熱門科系，但現任牙醫師卻認為已是「紅海市場」，尤其大批海歸牙醫師即將開放執業，恐陷入「僧多粥少」窘境，認為醫學系中的皮膚科、整形外科收入更豐厚，又保有生活品質，眾多資深醫師也憂心科別失衡的問題，點出年輕醫師不願踏入內外婦兒科，未來恐無醫師可開刀，患者甚至可能在不斷轉診中喪命。

外界認為牙醫師收入好、生活又有品質，讓牙醫系連2年進入第三類組前十名榜單，但未來牙醫師的日子真有這麼好？林榆芩牙醫師認為過去牙科是藍海市場，但如今已是競爭激烈的紅海市場，競爭者相當多，反倒是醫學系中的皮膚科、整形外科收入更好。

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一名不願具名的急診醫師表示，雖然海歸牙醫師（俗稱波波牙醫）未來將每年開放200人執業，目前全台1萬6384人的牙醫市場將會更加飽和，「但這種擔心講很久了，牙醫市場還是很好啊，更何況台灣糖尿病患愈來愈多，未來牙周病、植牙需求一定都更高。」這位醫師也透露，皮膚科、整形外科、眼科、耳鼻喉科這些「五官科」並不好進，不只從大學時就要有優異成績，同時還要有「背景」，才能如願搶入這些科別。

根據衛福部統計，近三年五大科（外科、婦產科、內科、急診、兒科）住院醫師招募情形，外科近三年召募總人數為162人，相較於內科召募人數357人，足足少了一半，而兒科住院醫師招募率僅有79.2%，是五大科中「最慘」科別。

台大醫院外科部主任陳晉興說，外科已經不如過往「黃金年代」，近年情況更加惡化，前年要招7名外科住院醫師，有60人報名；反觀去年，台大外科預計招收17位住院醫師，來報名者僅有18人，且有人因錄取其他科別而離開，至今仍有二位缺額，持續招募中。

陳晉興說，年輕醫師還是嚮往在手術台前執刀，但又希望維持生活品質，兒科、外科都是必須值班的科別，所以大多轉而投入耳鼻喉科、整形外科等，兒科缺人情況最嚴重，連主治醫師也要值班，醫學生見此現象，更不願選擇兒科，造成惡性循環。

▲台中一名婦產科醫師因新生兒死亡判賠1400多萬元，引發醫界震撼，認為類似案例將讓五大科更缺醫師。（圖／翻攝自中天新聞）

台北長庚副院長、婦產部助理教授級主治醫師羅明良說，三年前，婦產科住院醫師召募，還維持在招募10人可以來20人，婦產科還能挑人，如今情勢已反轉，得二招、三招才有機會招得滿，「有手有腳」就可以進婦產科。

根據醫師公會全國聯合會統計，五大科中除了急診醫師平均44.6歲，其餘內科、外科、婦產科、兒科醫師，平均年齡都超過50歲。陳晉興說，如果年輕醫師持續不願踏入五大科，長期下來十分危險，萬一半夜或假日需要緊急開刀，可能會找不到醫師，那為了尋找有醫師可開刀的醫院，患者就會不斷被轉診，甚至可能會死在救護車上。

五大科還須面對醫療糾紛的風險。今年6月，大里仁愛醫院一名婦產科醫師疑似接生過程疏失導致1名新生兒出生即死亡，台中地方法院判決該醫生與醫院須共同賠償家屬新台幣1400多萬元，判決一出，立刻引發醫界集體沸騰。台大名醫施景中即表示，「如果最後這樣判決成立，其他高風險科別像心臟外科、神經外科等等，真正要濟死扶傷的科別，可能很快就沒人要走了。」

兒科醫師蒼藍鴿也表示，此案刑事部分判決無罪，為何民事卻被判賠1400萬元？「這不只是婦產科的事，我們兒科醫師看到也會怕啊！畢竟時常會治療到症狀孩子，這種案例會讓五大科醫師紛紛逃命！屆時就無醫師可用。」

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