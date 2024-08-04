暑假親子在家共學　新北線上水保教具改版推出

▲科技線上教具打破傳統教材的限制水保教育宣導不受時間、空間、地點的約束。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為多元化推廣水土保持教育，新北市農業局特別在暑假期間改版科技水保線上教具「新北水保探險島-松果兒的奇幻冒險」，將水保知識以故事的方式導入地圖中，邀請親子們與故事中的主人翁「松果兒」一同冒險闖關，讓親子暑期在家共學互動，同時傳達山坡地利用、保護水土資源及土石流防災避難的觀念。

新北市農業局透過科技水保線上教具「新北水保探險島-松果兒的奇幻冒險」，跳脫傳統教育模式，以寓教於樂的方式，翻轉生硬難懂的水保知識，教具以耳熟能詳的童話故事「小紅帽」為本體，將故事內容創意改編為線性闖關遊戲，把風格場景轉換為林野之間，故事中的主人翁「松果兒」為了找到外出的奶奶，踏上水土保持冒險之旅，遊戲中每一場館都設有水土保持相關問答。

玩家則需要在場館中學習到山坡地的定義、水保設施的種類、土石流發生的徵兆等水保相關知識，幫助「松果兒」回答問題並找到正確的道路，其中「水保小學堂」場館提供多種趣味小遊戲、「新北水保酷學校」場館介紹新北市酷學校及相關綠色資源、「水保露天電影院」場館放置多部趣味水保宣導影片提供觀賞。

▲新北市農業局在暑假期間改版科技水保線上教具「新北水保探險島-松果兒的奇幻冒險」。

另外，探險島中「水保露天電影院」場館裡播放多部趣味水保宣導影片，新北市農業局每年度隨著影視熱潮，創意改編翻拍而成，期望藉由詼諧有趣的影片內容和引人入勝的敘事手法，吸引更多民眾關注水土保持議題，促進社會大眾對於水土保持的認識。

其中以改編《山道猴子的一生》推出「峠 M.R.D x C.A.C NTPC 水保專車上山囉」創意宣導影片，透過實拍的方式，取景於本市雙溪區知名觀光景點-不厭亭，而影片故事的開始為男主角開著帥氣的跑車行經山路時，遇到落石的狀況差點發生嚴重車禍，進而了解坡地災害的類型、山坡地遇到落石該如何處理、新北水保服務團提供哪些免費的諮詢服務，更是有知名汽機車粉絲專頁底下留言：「新北市政府越來越懂民眾了」。

農業局代理局長諶錫輝表示，科技線上教具打破傳統教材的限制，可以使水保教育宣導不受時間、空間、地點的約束，也讓學童能邊玩邊學習水保知識，暑假期間歡迎家長帶小孩一起登入「新北水保探險島-松果兒的奇幻冒險」，未來也將持續秉持「農業健康市／式」的理念，建構農業及水保共好、安居樂業的永續環境，讓水土保持與市民更親近。