新北市立圖三芝分館新建啟動　侯友宜盼2026年完工啟用

▲新北市長侯友宜出席市立圖書館三芝分館新建工程開工動土典禮。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）前往市立圖書館三芝分館，出席新館重建開工動土典禮，祈求工程順利圓滿，預計2026年落成啟用，打造全新閱覽休憩空間讓市民朋友共享。

侯友宜表示，市圖三芝分館建物老舊，必須盡速重新興建，回應地方民眾期待。考量三芝分館鄰近國小與國中，且地處市區中心，未來新館完工後，不僅有孩子及學生們的閱覽空間，也規劃多個全齡友善區域，讓長輩們也享有學習、休閒的好去處。

侯友宜提到，市府積極優化公共學習空間，在他任內已經新增建6座圖書館、改造42處分館空間，近年更因應時代變化，逐步推動圖書館數位轉型，導入現代化科技，讓新北市的孩子們除了培養閱讀的良好習慣，更能藉由數位學習與世界接軌。

新北市立圖書館三芝分館於1988年使用至今已有37年歷史，為維護讀者閱讀安全，將於原址展開重建，未來建築主體規劃2層樓，總樓板面積約288坪，並導入綠建築及無障礙設計。建築1樓將設有大廳、服務櫃檯、期刊閱報區、動態學習空間及兒童閱覽室，2樓為閱覽座位區、書庫區及在地特色閱讀角。此外，新館工程特別保留中庭老樹，打造圍繞廣場榕樹的戶外閱讀區。

新北市立圖書館提醒讀者，三芝分館改建期間已向區公所商借民生街31號4樓空間，作為臨時據點服務讀者，繼續提供借、還書與預約取書等閱覽服務，詳細資訊請至「新北市立圖書館」網站網查詢。