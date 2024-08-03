「Young新北」社團聯合成果展　侯友宜鼓勵學生勇敢做自己

▲新北市長侯友宜前往府中廣場參與「Young新北 2024高級中等學校社團成果發表會」。（圖／新北市教育局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自6月19日至9月26日辦理首屆「街頭學校 School Of The Street」展覽，在「府中15」場館打造四大主題展區，並於8月3、4日在府中廣場舉辦「Young新北 2024高級中等學校社團成果發表會」。市長侯友宜3日化身「街頭校長」至府中廣場參與發表會，也前往各展區欣賞社團成果，與學生們一同體驗各項活動。

侯友宜鼓勵同學們，不論從事任何活動，只要自己開心，就要拿出信心展現自我，做喜歡的事情就是最好的表演。侯友宜也感謝社團老師及所有學生們，熱情參與本次街頭展覽活動，帶來許多精彩表演，歡迎大家在活動期間前來體驗！

本屆社團成果發表會不僅規模全台最大，更打破傳統型式結合「動態演出」及「靜態策展」，「動態演出」以「類音樂祭」概念推出雙舞台X雙演出形式，藉由「派對舞台」及「街頭舞台」雙舞台，演出不間斷，同時結合「藝人共演」，增加學生舞台經驗，創造更多火花；「靜態策展」則打破單一學校社團限制，以社團性質分類，包含學藝性、體育性、學術康樂性、服務性等社團，透過各校聯合展出，讓整個展區化身一座裝置藝術，妝點活絡府中商圈，呈現新北市社團相互交流、共創的概念。

「Young新北 2024高級中等學校社團成果發表會」歡迎所有市民踴躍至府中廣場參與，欣賞學生們精心準備的精彩演出和展示，活動資訊可至「新北市中等教育資源網」查詢；更多「街頭學校」活動相關資訊請至「新北市政府文化局」官網、「新北街頭學校」臉書粉絲專頁查詢。