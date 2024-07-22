全國技能競賽南分署勇將不怕苦　日練14小時雙奪金

▲總統賴清德（左）頒獎給西點製作金牌洪翎珊（右）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第54屆全國技能競賽」21日於台北南港展覽館2館落幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共奪下9金2銀6銅15優勝11佳作，成績亮眼，其中西點製作洪翎珊與漆作裝潢洪錦瑋，不怕苦，日練14小時以上，雙雙奪得冠軍。

頒獎典禮總統賴清德、勞動部長何佩珊、勞動力發展署長蔡孟良及雲嘉南分署長劉邦棟等人都親自出席祝賀選手，雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年全國有69職類1031位技職生同場競技，南分署培訓26職類共93位選手參賽，其中西點製作、漆作裝潢、粉刷技術與乾牆系統、建築舖面、CAD機械設計製圖、電氣裝配、冷作、銲接、板金等9個職類都拿下全國金牌，表現亮眼。

其中，西點製作金牌洪翎珊就讀屏東科技大學餐旅管理系，19歲的她青春洋溢，個頭嬌小可愛，卻隱藏驚人毅力，每次練習往往超過14小時，首次參加分區賽榮獲銅牌，第一次挺進全國技能競賽便勇奪金牌，她笑說「料想不到！運氣很好！」感謝學長姐給她很大的鼓勵跟指導，大家就像家人一樣融洽。

洪翎珊國中時期喜歡手作、美術，高中、大學都選讀餐飲，在西點裝飾有獨特美感，但最令她難以克服的就是「時間」，她說，東西一定能做完，但總是超時，只能靠著一次又一次的練習，精益求精、優化流程，「每次都在跟時間賽跑，苦練就對了！」特別感謝南分署提供資源與姜惠齡老師的指導，讓她多了更多練習機會。

漆作裝潢金牌、17歲的洪錦瑋，從國中開始接觸漆作，完全無背景的他在二林工商老師的鼓勵下，踏上選手這條路。「常常無法一次到位，有時候很灰心⋯⋯」他說，漆作有很多眉角、很著重細節，像是漆面要平均、不能滲漆，「色感」也是需要長時間積累，這些東西都不是一下子就能克服，往往練到很挫折，所幸有老師的支持與勉勵，讓他更堅定走下去。

▲總統賴清德（左）頒獎給漆作裝潢金牌洪錦瑋（右）。

洪錦瑋國中時期曾獲第52屆全國技能競賽青少年組獲得銀牌，今年第54屆分區賽如願以償拿下金牌，順利抱走全國金牌，讓他對自己的技術越來越有信心，他特別感謝南分署林裕強訓練師的指導，「我準備好了！帶著這股衝勁，往國手之路邁進。」

▲雲嘉南分署長劉邦棟（中）和兩位金牌得主洪翎珊（左）、洪錦瑋（右）開心合照。

「恭喜得獎者，沒得獎也別氣餒，能進全國賽就是一種肯定!」雲嘉南分署長劉邦棟說，選手們一路過關斬將，才能走到今天全國賽的殿堂，長時間練習的辛苦與挫折點滴在心，成功非一蹴可幾，勝不驕、敗不餒，期勉南分署小將們能在未來更加發光發熱，南分署永遠做為大家的後盾。劉邦棟進一步指出，「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念已漸被取代，培養一技之長現正熱門，青年組各競賽職類前三名選手除獲得獎牌、獎金外，有機會保送國立科技大學，還可進一步挑戰國手，代表台灣參加國際技能競賽，站上世界舞台為國爭光。