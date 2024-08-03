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第54屆全國「工業控制」競賽　北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

▲第54屆全國「工業控制」競賽，北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

▲桃竹苗分署長賴家仁(中)與獲得「工業控制」職類的金牌選手林宥融(左)與銀牌選手曾銓彥(右)。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部桃竹苗分署2日表示，第54屆全國技能競賽於日前落幕，經由該分署培訓的選手們在本次競賽中表現出色，榮獲15金21銀17銅33優勝21佳作，總得牌數勇奪全國第一；桃竹苗分署與臺北科技大學附屬桃園農工（簡稱北科附工）共同培訓「工業控制」職類選手林宥融與曾銓彥，更在本屆競賽中勇奪金、銀牌！

▲第54屆全國「工業控制」競賽，北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

▲北科附工電機科三年級的林宥融，常常從早上8點訓練到晚上8點，苦練工業控制終於拿下金牌

本屆競賽一舉奪得「工業控制」職類金、銀牌的林宥融（19歲）、曾銓彥（18歲），堪稱是桃竹苗分署培訓成果的一大亮點，2人目前分別就讀北科附工電機科三年級及二年級，也是學長及學弟的關係；新出爐的「工業控制」金牌得主林宥融，從小就喜歡把東西拆解研究再組裝回去，也因為這樣的興趣與專長，國中三年級時他便選擇參加技藝班，進入北科附工後他獲選成為選手。

為了拿下好成績，他常常從早上8點訓練到晚上8點，集訓內容從電氣控制元件、機構安裝設定、程式撰寫及故障排除，以及相關元件組合及流程控制功能建構等，過程雖辛苦，但拿下金牌的興奮與滿足感，讓他覺得一切辛苦都值得！▲第54屆全國「工業控制」競賽，北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

▲曾銓彥初試啼聲即在全國賽拿下銀牌。

而獲得「工業控制」銀牌的曾銓彥，自小學開始就參加科工社，會用身邊的材料動手組裝可動的車子，喜歡一個人安安靜靜做自己的事情，讓個性沈穩的曾銓彥適合擔任選手；在第54屆分區賽初試啼聲即勇奪金牌，最終靠著自我要求與堅強的意志，拿下銀牌，林宥融和曾銓彥這對學長學弟，用自己的實力，展示了技職教育的魅力，並為未來的技職發展樹立了榜樣。

▲第54屆全國「工業控制」競賽，北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

▲指導老師黃文林(左)與「工業控制」職類選手林宥融(右)、曾銓彥(中)。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為讓國內技能實務接軌國際、展現青年技能培訓成果，勞動部每年舉辦的全國技能競賽，為青年提供了展現專業技能、實現夢想的舞台，讓各職類好手同場競技，並從中遴選技術精優的青年選手，代表國家參加國際技能競賽。

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