菜價飆5年新高！每公斤漲至57元　農糧署估9月中恢復正常

▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價飆到5年新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創國內蔬菜產區，據北農統計，今日蔬菜到貨量只有1011公噸，到貨量約減少3成，每公斤平均批發價飆至57.5元，菜價衝到5年新高。農業部農糧署副署長姚志旺表示，受明天休市影響，市場買氣熱絡，預估今天和周二開市菜價都會走高，但應該已在最高點了，價格應會慢慢回穩，9月開學營養午餐可正常供應。

根據農業部最新統計，全台農漁畜牧產業災損已逼近30億元，其中又以農業損失額近20億元居多，雲林縣、嘉義等蔬菜產地重創，影響各地蔬果市場交易。今天北農到貨量只有1011公噸，產量比平日少了3成，每公斤平均交易價格飆到57.5元，又比昨天大漲7元，也衝到近5年新高。

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北農分析，因逢明日休市，預期需求增加，雖然成交價格高，但承銷人需求量持續大於供應量，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情全面上揚。葉菜類部分，小白菜每公斤漲至180元、Ａ菜140元、青江菜135元、空心菜110元；瓜果類部分，苦瓜每公斤飆到220元、番茄135元、絲瓜120元；辛香類更是漲勢驚人，香菜每公斤批發價來到1069元，九層塔327元、青蔥210元。

姚志旺表示，因逢農曆七月普渡拜拜、以及假日交易熱絡，今天菜價的確創下近年新高，「但應該不會再往上衝了」，明天休市之後，周二菜價仍在高檔，從周三開始漲勢就會慢慢趨緩，短期葉菜類部分，嘉義新港的空心菜可開始供應，預估8月中下旬供應量會慢慢回穩，產量和價格要完全恢復正常，可能要到9月中旬，但不會影響開學營養午餐供應。

為平穩菜價與供應量，北農宣布啟動第二波平價蔬菜供應，從明天起至8月9日，為期5天，供應大台北地區全聯超市逾200家門市，釋出品項包括裸賣葉菜29元/包、茄子59元/包、日本山藥148元/支、馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥39元/袋、玉米筍35元/盒、鮮香菇58元/袋、進口洋蔥16元/粒、韓國大白菜78元/半顆、國產馬鈴薯13元/粒、鮮採秀珍菇36元/包、鮮採黑木耳36元/袋、鮮採杏鮑菇36元/包，共計13種平價蔬菜。