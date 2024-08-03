明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

▲明天高溫炎熱，有局部37度以上高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(4日)持續高溫炎熱，大台北、中南部有局部37度以上高溫機會，日本南方有低壓系統發展，可能增強為熱帶性低氣壓，成颱機會低，下周一、下周二最靠近台灣，雨區將擴及西半部，下周後期要再關注是否還有其他熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天天氣跟今天類似，各地晴到多雲，中南部山區、南部近山區有局部短暫雷陣雨，清晨到上午中南部沿海有零星雨勢；明天高溫明顯，各地普遍高溫約33到36度，大台北、中南部有局部37度以上高溫。

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葉致均指出，下周一、下周二日本南方海面低氣壓稍微靠近台灣，會帶來水氣，苗栗以南會有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭也有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部跟各地山區有短暫雷陣雨。下周一、二高溫則略降1到2度，各地約33到35度。

▲▼未來一周高溫和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三後低壓系統遠離，轉為西南風環境，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

由於日本南方海面為大低壓帶，葉致均表示，目前看起來，未來強度頂多發展為熱帶性低氣壓，增強為颱風比較困難，下周一、下周二較靠近台灣，下周三遠離時可能消散，不過下周後期還要關注是否有其他熱帶擾動發展。