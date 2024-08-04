熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

▲熱帶擾動「91W」預測侵台的機率不高，增強幅度也有限。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

8月正值台灣盛夏時節，也是颱風好發期，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，熱帶擾動「91W」雖預測侵台機率不高，但底層環流逐漸建立，還是得留意一下。前中央氣象局長鄭明典表示，季風環流圈對流開始有變化，環流圈中間也有小對流，兩者都可以觀察。

「觀氣象看天氣」PO出衛星雲圖指出，熱帶擾動「91W」雖然目前預測侵台的機率不高，增強的幅度也有限，但從最新的可見光雲圖來看，底層的環流似乎已逐漸在建立，一旦底層建立、鞏固，強度就會再進一步增強，還是得留意一下。

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▲季風環流圈最不穩定的東南側，對流開始有變化。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典也在臉書張貼最新衛星雲圖的圖示，分析台灣天氣與季風環流圈的發展趨勢，鄭明典說，台灣今天天氣和昨天差不多，季風環流圈最不穩定的「東南側」，對流開始有變化，環流圈本身中間也有小對流，兩者都可以觀察。

中央氣象署預報員葉致均表示，目前在日本南方海面是個大低壓，熱帶雲簇本來就會消消長長，看起來還需要一段時間做整合，短時間無法生成低壓系統。

他說，從目前美國、歐洲等各國預測資料，雖然顯示在低壓環流有熱帶系統發展的機會，但發展強度並不強，大概等到下周的後期再觀察。