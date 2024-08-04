　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

▲▼熱帶擾動「91W」預測侵台的機率不高，增強幅度也有限。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲熱帶擾動「91W」預測侵台的機率不高，增強幅度也有限。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書

記者蔡亞樺／台北報導

8月正值台灣盛夏時節，也是颱風好發期，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，熱帶擾動「91W」雖預測侵台機率不高，但底層環流逐漸建立，還是得留意一下。前中央氣象局長鄭明典表示，季風環流圈對流開始有變化，環流圈中間也有小對流，兩者都可以觀察。

「觀氣象看天氣」PO出衛星雲圖指出，熱帶擾動「91W」雖然目前預測侵台的機率不高，增強的幅度也有限，但從最新的可見光雲圖來看，底層的環流似乎已逐漸在建立，一旦底層建立、鞏固，強度就會再進一步增強，還是得留意一下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼季風環流圈最不穩定的東南側，對流開始有變化 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲季風環流圈最不穩定的東南側，對流開始有變化。（圖／翻攝鄭明典臉書

鄭明典也在臉書張貼最新衛星雲圖的圖示，分析台灣天氣與季風環流圈的發展趨勢，鄭明典說，台灣今天天氣和昨天差不多，季風環流圈最不穩定的「東南側」，對流開始有變化，環流圈本身中間也有小對流，兩者都可以觀察。

中央氣象署預報員葉致均表示，目前在日本南方海面是個大低壓，熱帶雲簇本來就會消消長長，看起來還需要一段時間做整合，短時間無法生成低壓系統。

他說，從目前美國、歐洲等各國預測資料，雖然顯示在低壓環流有熱帶系統發展的機會，但發展強度並不強，大概等到下周的後期再觀察。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
火線人物／「上對下、比你大」爆紅　翁曉玲曝「翁老師」心境認該
開戰近了！美籲公民「盡快離開黎巴嫩」：搭任何能搭上的航班
王齊麟奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了
和林郁婷同陷性別爭議！　阿爾及利亞拳后「晉級4強」激動痛哭
3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心
美國五角大廈「披薩指數」暴增！　暗示恐有大事發生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

名律師分享「鳳梨有斑」比較甜　專家揭真相：其實是冰壞了

歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

牙醫嘆：醫美賺更多！　五大科「最慘科別」曝

醫科洗牌！　牙醫系連2年進大學前10榜單

可能有颱風！　最快生成時間曝

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

名律師分享「鳳梨有斑」比較甜　專家揭真相：其實是冰壞了

歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

牙醫嘆：醫美賺更多！　五大科「最慘科別」曝

醫科洗牌！　牙醫系連2年進大學前10榜單

可能有颱風！　最快生成時間曝

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

美國情報曝光！　伊朗5日將對以色列「發動大規模空襲」

李孟遠「定向飛靶」奪銅牌！　網一見比賽現場傻眼：超鬼

網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

MIRROR舞者重癱「肌肉零反應」2年現奇蹟！　1態度跨越不可能

屏東失智婦超商外徘徊12小時　警查百筆資料送返家

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天　超狂車庫能停4台SUV

債券ETF現在上車趕9月降息來得及？　專家：利率點陣圖最重要

溯溪溺斃女高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：她在水裡7分鐘多絕望

上屆擊敗戴資穎奪金　陳雨菲爆冷出局：身體破爛不堪，未來還沒想

熱帶擾動「侵台機率曝」　鄭明典圖揭：對流開始有變化

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

生活熱門新聞

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

可能有颱風！　最快生成時間曝

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

鬼門開10大禁忌！　說4字「好兄弟跟你走」

林郁婷「身分證開頭是2」！他傻眼：台灣人跟著起鬨

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

即／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

快訊／國家警報大響！大雷雨炸2縣市　防雷擊冰雹

把握好天氣！　明雨區擴大

好市多1商品1個月飆漲逾600元！　資深會員曝早期售價超便宜

台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

更多熱門

相關新聞

歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

歷年9颱風父親節前後侵台　專家：今年應該是safe

夏天是颱風好發季節，氣象專家林得恩今（4日）指出，歷年來，父親節前後來襲的颱風，威力驚人，都帶來相當嚴重的損失與災情，今晨最新各國數值模式來看，今年父親節應該是safe。中央氣象署表示，短時間無熱帶系統發展的跡象，至少等到下周後期再觀察。

7月熱傷害就醫破千人　中醫揭4穴位緩解

7月熱傷害就醫破千人　中醫揭4穴位緩解

可能有颱風！　最快生成時間曝

可能有颱風！　最快生成時間曝

把握好天氣！　明雨區擴大

把握好天氣！　明雨區擴大

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

關鍵字：

熱帶擾動天氣颱風鄭明典氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

可能有颱風！　最快生成時間曝

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

天津首富邀全紅嬋當兒媳　開「1離譜條件」陸網炸鍋

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

中國羽球「臥槽姐」奪金　忍不住又飆金句

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面