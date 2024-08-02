三重警剛受理竊盜報案　下班返家巧遇賊...2小時內迅速破案　

▲ 三重郭姓員警受理完竊盜案後返家，在路邊見到行為鬼祟的竊賊迅速破案 。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



新北市三重警分局三重派出所員警郭政昌近日受理完一件住宅竊案不久，他下班步行回家時，經過三重區福德北街見一男子特徵與竊賊相符，立刻通報所內同事到場帶回查辦，果然就是該名竊賊，警方立刻查扣贓證物，2小時內神速破案。

這名狡猾的竊賊蔡姓男子（37歲）擁有多項前科。7月15日凌晨，他返回新北市三重區正義北路某社區大樓，偷偷摸摸地爬到6樓，從一戶失竊住家窗戶潛入，偷走衣櫃內現金22萬7千元、鑽戒、金手鍊、金耳環、金融卡等合計價值48萬5000元的贓物。

當天下午近2時許，屋主劉女（32歲）回家發現屋內一片狼藉，大量財物被竊，立即前往派出所報案。新北市三重警分局三重派出所員警郭政昌依規定受理此案。

▲警察在安全帽店逮到竊賊 。（圖／記者戴上容翻攝）

僅僅2小時後，郭員下班步行返家途中，經過三重區福德北路一家安全帽店，竟然巧遇一名男子，其身形、特徵、穿著與蔡男完全相符！郭員毫不猶豫，立刻通知所內同事到場支援。

警方迅速到場，發現蔡男所騎的機車車牌與車身不符，蔡男支吾其詞、答非所問，警方當場將其帶回查辦。經連繫車牌主人確認機車遭竊，隨即在蔡男包內搜出劉女失竊物。蔡男終於無法狡辯，坦承犯行，警方詢後依竊盜罪嫌將其送辦。

▲警察在蔡男包內搜出劉女失竊物。（圖／記者戴上容翻攝）

