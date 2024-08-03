食現未來！新北食農教育展開幕　農場搬進市府大廳

▲新北市府邀集在地青農、家樂福文教基金會及台大昆蟲學系及台大昆蟲標本館，8月2日至12日至新北市府1樓大廳推出食農教育展。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8月2日至12日於市府1樓大廳辦理「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展，新北市長侯友宜2日出席開幕式，本次展覽包含食農闖關遊戲、新北食農教育農場及好物介紹、食農教育工作坊等，今年也與7個食農教育農場合作，民眾於展區完成闖關後，可到食農教育場域享9折消費優惠，歡迎親子暑假期間來新北市一起食現未來！

為了讓民眾更了解食農教育與永續發展，展覽將農場直接搬進市府大廳，並設計四大闖關互動裝置，讓民眾透過遊戲認識聯合國永續發展指標（SDGs）與新北市永續農漁業特色，如「永續農業小釣場」模擬漁場可讓學童認識友善漁法及建議食用魚種、「永續農業小幫手」模擬生態農場讓學童在遊戲中分辨農業益蟲及害蟲、「地產地銷小農夫」模擬農場苗圃，讓學童將發芽苗插入土盆，體驗農場工作及「梯田生態疊疊樂」則是讓學童在疊疊樂遊戲中，了解友善耕作對梯田生態系維持的幫助及水土保持觀念。

▲小朋友體驗友善漁法以及認識食用魚種。

另外邀請基隆市、桃園市、家樂福文教基金會、新北市食農教育特色場域等單位，展出各場域的食農教育教案、遊程介紹，以及特色教具或產品；展區也與國立臺灣大學昆蟲學系及臺灣大學昆蟲標本館合作，展示田間生態系的昆蟲標本，藉此讓民眾認識永續農業的田間小幫手。

展覽期間周末8月3、4、11、12日還有加開4場次免費食農教育工作坊，內容包含友善雞蛋、蜂蠟蠟燭、堆肥蚯蚓等手作活動，開放現場報名，每1場次20人，歡迎民眾來體驗。除此之外，完成展覽闖關活動，持闖關卡到合作的7家食農教育場域消費或體驗，可享專屬優惠，如可至貢寮「鮮物本舖」認識海洋生態、餵食鮑魚，或至三芝「番婆林休閒農場」體驗挖當季甘藷，感受新北食農魅力。

侯友宜表示，「永續城市，農業共好」是新北市政府打造永續農業環境的核心理念，市府輔導食農教育場域、培訓師資、協助設計教案並帶學生實作，讓食農教育向下扎根。今年展覽主題英文主標「F∞D」以無限的符號涵蓋聯合國永續發展目標，同時也代表新北市食農教育的無限可能。並以food 的諧音發想中文字「富」，象徵新北市政府透過生態保育、友善耕作、食農教育的多項努力，讓新北市成為具有豐饒生態且能自給自足的永續未來城市。

農業局表示，「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展，從8月2到12日於新北市政府一樓大廳展出，完成闖關任務還可以獲得展場限定紀念品。除了看展，也歡迎民眾帶著家人一起到新北市各食農教育場域，報名參加各式各樣有趣的田間體驗課程，持參展闖關卡還享有優惠！展覽資訊及食農教育場域資訊請至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新資訊。