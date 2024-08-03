工會控颱風天照飛「提5訴求」　台灣虎航：員工誤解

▲台灣虎航遭工會控訴颱風天照飛。（資料圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航遭員工爆料，颱風期間高雄其它航空公司航班全停飛，唯獨台灣虎航堅持要飛，不但特約飯店淹水，更在狂風暴雨中涉水搭車通勤。台灣虎航工會今(3日)發聲明提五訴求，包括提出合理出勤規範、新增天災假、提升出勤獎勵金。台灣虎航則表示，均有協助接駁並無涉水情況、班機符合起降標準，員工誤解。

台灣虎航企業工會聲明表示，在凱米颱風政府宣佈全島警戒停班停課的情況下，即使多數航空公司跟進宣佈底下航班停飛或延期，台灣虎航卻一邊嘴上提醒大家注意安全，一邊要求一線員工照常出勤，實在是有違常理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會指出，工會收到許許多多來自一線人員的怒火，有員工忿恨不平表示：「公司說出去飛是經過專業的判斷才下去執行，那其它家公司難道決定停飛就沒有經過專業判斷嗎？我們不是在同一座島上經歷相同的颱風嗎？」

工會強調，當外面狂風暴雨，各地停班停課的時候，仍舊出勤的，是員工；當路上風吹雨打，為了守時與責任感不惜濕身的，是員工；當飛機搖搖晃晃，旅客猶如坐著大怒神，安撫他們的，是員工；當機場落不下去，必須轉降或返場，要留下來處理旅客問題的，是員工；當航機平安落地，還要面對拿不到行李旅客的重重怒火的，是員工；當好不容易下班了，發現捷運、客運停駛，心累卻回不了家的，是員工。

工會表示，當看到公司營收再創歷史新高的新聞佔據媒體報導，真的是一點也笑不出來。「這些成績豐碩的獲利果實，不正是建立在底下員工們努力不懈的辛勤付出下才能得來的嗎？可員工等到的永遠不是實質的鼓勵與有效的福利提昇，而是一紙不知所云的演講稿，以及毫無對策的信件內容。不禁讓員工們心寒，當下次颱風來臨時，是否還需要再這樣面對一次。」

▲員工爆料入住高雄特約飯店淹水，還要涉水通勤出勤。（圖／民眾提供）

工會也提出五點訴求，包括：第一、希望公司能考量將機隊擴大，好規劃出熱賣的航路並使有飛機調度的空間；第二、考量將天然災害出勤激勵金提升以符合車資需求；第三、對一線同仁設想出合理的出勤規範；第四、請假假別新增天災假，以符合現況；五、讓工會列席防颱會議。

對此，台灣虎航表示，因凱米颱風挾帶著強降雨量，造成高雄多處出現嚴重淹水災情，也包含組員下榻飯店。台灣虎航相關單位也在淹水的當下及事後幾經確認執勤組員之人身安全，以同仁安全為優先，並無任何一位員工涉水執勤，後續也由下榻飯店安排接駁車輛，協助執勤組員之交通及外出安全。

虎航說明，關於7月25日之高雄航班，當天高雄機場的天氣預報事前均符合起降標準，惟因颱風的天候強度持續改變，IT321、IT288受當日天氣狀況持續不穩定而取消。IT577則為前一班航機無法降落高雄，轉降至桃園而取消；IT662則為前一日計畫性取消，台灣虎航航班規劃均按飛航標準及防颱計畫執行，並非如提供的訊息所述於「最後一刻才決定停飛」。

關於勞資會議，虎航表示，原訂7月25日進行勞資會議，但因受颱風而延後且積極協調，現已改為8月9日。雖然員工對此資訊有所誤解與實際事實有誤，未來將再加強溝通說明，且台灣虎航將會於近期勞資會議中，積極善盡說明與溝通，期待團隊朝保障同仁安全至上持續努力。

虎航重申，颱風天然災害雖為不可預期，台灣虎航感謝所有值班人員於颱風期間執勤的辛勞，對於本次事件造成部份員工之誤解也將於未來加強說明，以降低誤解的情況發生，亦絕對會確保同仁安全為首要，飛航安全為至上。