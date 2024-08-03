　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工會控颱風天照飛「提5訴求」　台灣虎航：員工誤解

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航遭工會控訴颱風天照飛。（資料圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航遭員工爆料，颱風期間高雄其它航空公司航班全停飛，唯獨台灣虎航堅持要飛，不但特約飯店淹水，更在狂風暴雨中涉水搭車通勤。台灣虎航工會今(3日)發聲明提五訴求，包括提出合理出勤規範、新增天災假、提升出勤獎勵金。台灣虎航則表示，均有協助接駁並無涉水情況、班機符合起降標準，員工誤解。

台灣虎航企業工會聲明表示，在凱米颱風政府宣佈全島警戒停班停課的情況下，即使多數航空公司跟進宣佈底下航班停飛或延期，台灣虎航卻一邊嘴上提醒大家注意安全，一邊要求一線員工照常出勤，實在是有違常理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會指出，工會收到許許多多來自一線人員的怒火，有員工忿恨不平表示：「公司說出去飛是經過專業的判斷才下去執行，那其它家公司難道決定停飛就沒有經過專業判斷嗎？我們不是在同一座島上經歷相同的颱風嗎？」

工會強調，當外面狂風暴雨，各地停班停課的時候，仍舊出勤的，是員工；當路上風吹雨打，為了守時與責任感不惜濕身的，是員工；當飛機搖搖晃晃，旅客猶如坐著大怒神，安撫他們的，是員工；當機場落不下去，必須轉降或返場，要留下來處理旅客問題的，是員工；當航機平安落地，還要面對拿不到行李旅客的重重怒火的，是員工；當好不容易下班了，發現捷運、客運停駛，心累卻回不了家的，是員工。

工會表示，當看到公司營收再創歷史新高的新聞佔據媒體報導，真的是一點也笑不出來。「這些成績豐碩的獲利果實，不正是建立在底下員工們努力不懈的辛勤付出下才能得來的嗎？可員工等到的永遠不是實質的鼓勵與有效的福利提昇，而是一紙不知所云的演講稿，以及毫無對策的信件內容。不禁讓員工們心寒，當下次颱風來臨時，是否還需要再這樣面對一次。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲員工爆料入住高雄特約飯店淹水，還要涉水通勤出勤。（圖／民眾提供）

工會也提出五點訴求，包括：第一、希望公司能考量將機隊擴大，好規劃出熱賣的航路並使有飛機調度的空間；第二、考量將天然災害出勤激勵金提升以符合車資需求；第三、對一線同仁設想出合理的出勤規範；第四、請假假別新增天災假，以符合現況；五、讓工會列席防颱會議。

對此，台灣虎航表示，因凱米颱風挾帶著強降雨量，造成高雄多處出現嚴重淹水災情，也包含組員下榻飯店。台灣虎航相關單位也在淹水的當下及事後幾經確認執勤組員之人身安全，以同仁安全為優先，並無任何一位員工涉水執勤，後續也由下榻飯店安排接駁車輛，協助執勤組員之交通及外出安全。

虎航說明，關於7月25日之高雄航班，當天高雄機場的天氣預報事前均符合起降標準，惟因颱風的天候強度持續改變，IT321、IT288受當日天氣狀況持續不穩定而取消。IT577則為前一班航機無法降落高雄，轉降至桃園而取消；IT662則為前一日計畫性取消，台灣虎航航班規劃均按飛航標準及防颱計畫執行，並非如提供的訊息所述於「最後一刻才決定停飛」。

關於勞資會議，虎航表示，原訂7月25日進行勞資會議，但因受颱風而延後且積極協調，現已改為8月9日。雖然員工對此資訊有所誤解與實際事實有誤，未來將再加強溝通說明，且台灣虎航將會於近期勞資會議中，積極善盡說明與溝通，期待團隊朝保障同仁安全至上持續努力。

虎航重申，颱風天然災害雖為不可預期，台灣虎航感謝所有值班人員於颱風期間執勤的辛勞，對於本次事件造成部份員工之誤解也將於未來加強說明，以降低誤解的情況發生，亦絕對會確保同仁安全為首要，飛航安全為至上。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
中國競走女神黏「肚臍貼」奪金！親曝原因
葉安婷再度反擊：絕對要告對方到底
林郁婷「身分證開頭是2」就是女生！他傻眼：台灣人跟著起鬨？
全民買單！黑鷹出勤2趟花80萬　成大教授現況曝
國際奧會再發聲！　力挺林郁婷
撿到iPhone「先回家睡覺」　醒來接1通電話慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

大型低壓「擴張中」下周抵達台灣東邊　粉專揭成颱機率

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭保全制止！外國大叔「開大絕」秒解

工會控颱風天照飛「提5訴求」　台灣虎航：員工誤解

今晚子時鬼門開　雲林西螺福興宮封鐘鼓...1個月不放炮　

千名公幼教保員上街抗議！籲檢討「一園雙軌」不平等待遇

林郁婷「身分證開頭是2」就是女生！他傻眼：台灣人跟著起鬨？

八卦山20盞路燈不亮...台電檢測全正常　今晚鬼門開！民眾喊恐怖

一起看奧運轉播！家中長輩「1舉動」他崩潰　爆多+1怒：會中風

菜價飆「每公斤50元」！災後供應吃緊　農糧署釋出高麗菜救急

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

大型低壓「擴張中」下周抵達台灣東邊　粉專揭成颱機率

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭保全制止！外國大叔「開大絕」秒解

工會控颱風天照飛「提5訴求」　台灣虎航：員工誤解

今晚子時鬼門開　雲林西螺福興宮封鐘鼓...1個月不放炮　

千名公幼教保員上街抗議！籲檢討「一園雙軌」不平等待遇

林郁婷「身分證開頭是2」就是女生！他傻眼：台灣人跟著起鬨？

八卦山20盞路燈不亮...台電檢測全正常　今晚鬼門開！民眾喊恐怖

一起看奧運轉播！家中長輩「1舉動」他崩潰　爆多+1怒：會中風

菜價飆「每公斤50元」！災後供應吃緊　農糧署釋出高麗菜救急

「丹寧」的變化多到超乎你想像！平口小可愛露性感　搭配泳裝超有型

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡爆心裡話：智商157被騙去簽6點協議？

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

2024台灣文化創意博覽會漫畫校區　一起來看漫畫長知識

平息民怨！美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議　3人恐被判死

青少年交通事故10大NG行為出爐　里港警8／5~8／7大執法

大型低壓「擴張中」下周抵達台灣東邊　粉專揭成颱機率

吳亦凡突瘋傳「二審法院座位」賣票！最貴1張3萬…網抓包：沒常識

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭保全制止！外國大叔「開大絕」秒解

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

快訊／午後雨彈來了「5縣市大雨特報」　下到入夜

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身份曝

市民大道連日跳電　元凶抓到了...台電調查曝

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

網美抓姦男友點名1女　當事人限動回應了

印度神童預言「完全是炒作」7大錯誤曝

頭份傳「轟轟聲」停電　台電緊急派員

法國《世界報》奧運獎牌榜「掛台灣國旗」名稱寫Taiwan

脂肪肝愈久罹癌機率愈高！醫3招逆轉

12星座「小心言行」！一周運勢一次看　天蠍遇貴人

更多熱門

相關新聞

大型低壓「擴張中」下周抵達台灣東邊　粉專揭成颱機率

大型低壓「擴張中」下周抵達台灣東邊　粉專揭成颱機率

日本南方和台灣東方海面下周可能熱帶系統發展，氣象粉專指出，大型低壓帶擴張中，存在數個渦漩，之間互扯後腿、搶能量，成颱風機率低，但有熱帶性低氣壓機會，下周將抵達台灣以東區域，若靠越近，水氣越多，天氣越不穩定，仍要持續觀察。

周末大台北紫爆飆37度　低壓帶進逼「下周一變天」

周末大台北紫爆飆37度　低壓帶進逼「下周一變天」

汽車遭人毀損　警調監視器釐清

汽車遭人毀損　警調監視器釐清

奧運主場館驚傳炸彈威脅　地鐵站一度關閉

奧運主場館驚傳炸彈威脅　地鐵站一度關閉

周末好熱飆破36度　下周低壓靠近「午後大雷雨連襲2天」

周末好熱飆破36度　下周低壓靠近「午後大雷雨連襲2天」

關鍵字：

台灣虎航颱風淹水停飛照飛工會安全

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面