賴清德靠奧運聲量飆6成　TPOC曝：貼文互動數奪下藍綠第1名

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

巴黎奧運正如火如荼進行中，然而，許多政治人物透過社群平台發文支持我國選手，同時，也藉此拉近自己與支持者間的距離。對此，台灣議題研究中心（TPOC）蒐集巴黎奧運前一日至8月1日，藍綠兩黨公職人員的臉書數據，分析發現，總統賴清德的貼文互動數飆升6成，一舉突破14.3萬次，在所有藍綠政治人物中奪下第一名。

TPOC台灣議題研究中心蒐集巴黎奧運開幕前一日至8月1日止，藍綠兩黨公職人員的官方臉書數據，再透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析結果發現，綠營政治人物在聲量上「完勝」藍營政治人物。

分析結果顯示，政治人物臉書粉專中，與奧運相關的貼文互動數前十名全部由民進黨籍公職包辦，總統賴清德靠著8篇貼文獲得逾14.3萬次的貼文互動數，聲量居冠；排名第二的立委王定宇發出5篇貼文獲8.4萬次互動；立委郭昱晴透過16篇貼文獲3.8萬次互動拿下第三名。

至於，前總統蔡英文的部分，在分析結果中可見，只發了1篇文就獲得3.2萬次的互動，列居第四；新北市民進黨議員卓冠廷則靠2篇貼文，獲得2.5萬次粉絲互動排名在第五。

此外，從分析結果也可以發現，包括立委蔡其昌、洪申翰、林宜瑾、蘇巧慧、屏東縣長周春米均以破萬次的貼文互動數，擠進前十名。

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析政治人物在奧運期間社群發文的聲量。（圖／翻攝自台灣議題研究中心，點圖放大）

TPOC進一步分析賴清德的貼文模式。賴清德除了分享台灣選手們在賽場上的成績表現，也提及「文化奧運」台灣館讓世界看到台灣電音、廟宇文化，引發不少網友迴響，總共吸引14.3萬次貼文互動，也因此成為這一波「聲量戰」中的金牌得主。

值得一提的是，賴清德自今年7月以來的社群經營表現頗有成效，截至8月1日止，賴清德的臉書共44則貼文，其中13則和奧運、挺台灣選手有關，而與奧運相關的貼文，平均每則貼文的互動數突破1.4萬次，至於非奧運相關的平均互動數值只有9.2千次，可說是靠奧運帶動，讓他貼文的粉絲互動數表現成長了60％。

最後，TPOC指出，其實，賴清德本來就以「愛體育」著稱，尤其熱愛棒球，還曾參與棒球轉播，上一屆東京奧運期間，賴清德也適時透過社群平台分享賽事進度，收穫讚聲不少，如今成為國家元首，仍透過臉書表達聲援與支持，創造出驚人的網路流量。

▼台灣議題研究中心（TPOC）分析總統賴清德在奧運期間與非奧運期間的社群發文聲量。（圖／翻攝自台灣議題研究中心，點圖放大）

