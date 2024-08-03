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快訊／應援海報「台灣加油」被粗暴硬搶！　駐法處發聲了

▲台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷強走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

▲球迷自製「台灣加油」標語，在奧運賽場遭搶走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

文／中央社

羽球男雙麟洋配今出戰巴黎奧運4強，場邊卻發生民眾印有「台灣」字樣應援物被工作人員與疑中國人士搶奪的事件。駐法代表處表示，正協助暴力受害者報案，也與奧委會積極溝通中。

羽球好手李洋與王齊麟今天在巴黎奧運男子雙打4強戰勝出。場邊台灣觀眾避開中華民國國旗禁令，攜帶台灣毛巾以及自製海報進場為選手加油，卻遭到工作人員沒收與疑似中國男子暴力硬搶。

根據社群平台Threads上的影片，有觀眾拿著東奧的台灣小毛巾以及寫有「台灣加油」的手製台灣地圖海報為台灣加油，卻分別被工作人員拉扯沒收，以及一位身穿粉色上衣、疑似為中國籍的男子粗暴搶奪，引發周邊觀眾噓聲。

駐法代表處今天稍晚接受中央社電訪時表示，對於發生的事件感到遺憾，也已在第一時間展開積極處理。

駐法代表處表示，事件可分為兩層面。第一是台灣觀眾遭到顯然非工作人員的男性暴力扯海報的部分。

此事「因涉及人身攻擊問題」，已協助這名女子向警察局報案，「也譴責任何暴力行為」。

第二部分則是印有Taiwan字樣毛巾被工作人員沒收的事情。對此，代表處與中華奧會不斷保持密切協調，並各自透過不同管道處理。

▲▼台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

▲場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

中華奧會有和國際奧委會、主辦方巴黎奧會籌備處的溝通管道，已向對方表達希望在未來執法上不要再有這種暴力行為。

駐法代表處則是與法國外交部，以及當地政府持續溝通，同時把訊息傳達至巴黎奧會。

翻看奧會規章，可攜帶物品規範寫道，「只允許攜帶參與國、地區的國旗」，且大小有限制。

代表處指出，中華民國國旗很遺憾確實在禁止之列，但沒有明文規定禁止印有「台灣」字樣的物品。同時強調中華奧會、代表處，仍正與國際奧會和巴黎奧會針對這件事進行溝通，希望之後在執行上能避免誤會。

代表處告訴記者，不能排除部分工作人員對規定未有完整訓練與瞭解，只是因現場混亂、情緒慌張而過度詮釋，「也希望台灣觀眾能繼續理性為選手加油」。

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