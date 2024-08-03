女拳王林郁婷晉級奧運8強　文大聘為專任助理教授

▲台灣女拳王林郁婷(右)晉級奧運8強，文大聘為專任助理教授。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

被譽為「台灣女拳王」林郁婷，昨日在巴黎奧運成功晉級8強。林郁婷母校、文化大學今（3日）表示，林郁婷一路從大學就讀至碩士，今年成為新科博士生，校方已經以專業技術人員身份，聘任林郁婷擔任文大體育系專任助理教授，為學弟妹們傳授寶貴的經驗與技術。

林郁婷昨天在巴黎奧運女子57公斤級16強賽中表現出色，擊敗來自烏茲別克的強敵圖爾迪貝科娃（Sitora Turdibekova），成功晉級8強。林郁婷從第一回合到第三回合，以壓倒性的優勢取得評審一致認可，最終以5比0完勝對手，拿下8強門票。

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▲林郁婷在巴黎奧運順利晉級8強。（圖／路透）

文大指出，在這次奧運賽事中，林郁婷展現她的頂尖拳擊技術，以無懈可擊的表現，順利取得8強入場券。這是繼2023年杭州亞運替中華隊奪得首金後，再次在國際賽事中嶄露頭角。儘管林郁婷曾因性別爭議問題受到關注，但她始終堅信能夠在拳擊場上證明自己的實力。

林郁婷被譽為「台灣女拳王」，橫掃國內外賽事大獎。文大表示，林郁婷在2023年杭州亞運會的女子57公斤級比賽中勇奪金牌，成為中華隊在該屆亞運會中首枚金牌。2019年世界拳擊錦標賽銅牌、2020年東京奧運會參賽，雖然止步於16強，但表現依然令人印象深刻。

文大指出，林郁婷憑藉堅韌不拔和卓越技術，為台灣拳擊運動爭光，成為年輕運動員心中的榜樣，曾獲111年體育運動精英獎「最佳女運動員獎」。林郁婷一路從大學、碩士、今年新科博士生，現已獲聘為專任助理教授，將返回母校擔任教職，為學弟妹們傳授寶貴的經驗與技術，文化大學全體師生期待她代表台灣繼續創造佳績，為國家和母校贏得更多榮譽。