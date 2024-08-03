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大陸 大陸焦點 特派現場

陸餐飲市場競爭激烈　呷哺呷哺上半年預計虧12億元

▲▼呷哺呷哺集團董事長賀光啟專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲「呷哺呷哺」去年來台開店。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖火鍋業者「呷哺呷哺」2日發出盈利預警，預計上半年虧損將達2.8億元人民幣（約新台幣12億元）。

呷哺呷哺餐飲管理控股有限公司表示，根據對集團截至2024年6月30日止六個月未經審核綜合管理帳目的初步評估及董事會目前所得資料，預期呷哺呷哺收入約為24億元，同比減少約15.9%；將錄得淨虧損約2.6億元至2.8億元之間，上年同期錄得淨利潤2.12億元，同比盈轉虧。

對於淨虧損的原因，呷哺呷哺分析主要有兩方面原因，一是餐飲市場競爭激烈導致餐飲客流到店意願低迷，使下屬品牌營收同比下降；二是經謹慎考慮，就預計要關閉及持續虧損餐廳，於2024年上半年計提相關減值損失約為人民幣2億元。

▼「呷哺呷哺」創辦人賀光啟。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼呷哺呷哺集團董事長賀光啟專訪。（圖／記者湯興漢攝）

呷哺呷哺指出，集團在2024年上半年積極優化運營模式的同時，為消費者提供更多高品質、高性價的消費選擇，其中包括堅守品質，通過主動降價、推出套餐以提升客流，以及通過集採優勢增強及穩固集團議價能力，進一步降低平均採購單價。

呷哺呷哺強調，集團嚴控各項支出，以維持合適資金狀況，並拓展各項營運管理，包括，呷哺呷哺通過實施品牌視覺提升計劃，品牌重新規劃鎖定「家」概念，邁向話題性、年輕感、 時尚化的品牌包裝升級方向，增強消費黏性。

呷哺呷哺還說，將持續借力抖音等線上平台流量紅利，強化品牌形象及聲勢；快速佈局外送業務服務範圍，推出點擊率較高的外送新品，搶佔簡餐熟食市場，並積極拓展電商合作引流；持續強力推進付費會員業務，給消費者帶來紅利的同時為集團業績增長提供強勁動能。

公開資訊顯示，呷哺呷哺由台商賀光啟1998年11月在北京成立，最早是一人一鍋的台式小火鍋，後來業務內容不斷擴大，目前旗下擁有呷哺呷哺、湊湊、趁燒、茶米茶、呷哺食品、壹心廚等餐飲及新消費品牌。

▼「呷哺呷哺」將台式小火鍋經營模式引入中國大陸。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

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