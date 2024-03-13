呷哺呷哺預計虧8億元！陸消費疲軟衝擊高端火鍋客流

▲呷哺呷哺去年來台展店。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖火鍋業者「呷哺呷哺」8日發出業績預告，預期2023年收入約59億元人民幣（約251億元新台幣），年增25%，淨虧損1.8億元至2億元（約7.6億至8.5億元新台幣），虧損較2022年有所收窄。

對於虧損，呷哺集團解釋，是預計關閉及持續虧損餐廳，使得公司在2023年提列相關資產減損損失不高於1.6億元，同時，目前餐飲市場競爭日益激烈且消費疲軟，消費降級對中高端品牌定位的湊湊帶來衝擊，導致其業務尚處虧損。

此外，截至2023年12月31日，部分附屬公司遞延稅務資產較2022年同期減少約0.60億元，也是公司錄得虧損的原因。

呷哺集團近年業績表現低迷，根據財報，其2020年因疫情等影響，營收54.55億元，淨利僅183.70萬元；2021年由盈轉虧，淨虧損2.83億元；2022年淨虧損則進一步擴大至3.43億元。

為了轉虧為盈，呷哺集團從2021年開始關閉了大量門店，2021年關閉了229家、2022年關閉了84家、2023年上半年也關閉了52家。

呷哺集團1999年在北京創立，目前旗下擁有三大品牌，分別為平價火鍋品牌「呷哺呷哺」、定位中高端的火鍋品牌「湊湊」，以及烤肉品牌「趁燒」。

值得注意的是，呷哺呷哺其實是台商賀光啟赴陸創立的品牌，去年也開始在台灣展店，目前在台北已有兩家門店。

▼呷哺呷哺早期在大陸的門店。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

