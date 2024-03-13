　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

呷哺呷哺預計虧8億元！陸消費疲軟衝擊高端火鍋客流

▲▼呷哺呷哺集團董事長賀光啟專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲呷哺呷哺去年來台展店。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖火鍋業者「呷哺呷哺」8日發出業績預告，預期2023年收入約59億元人民幣（約251億元新台幣），年增25%，淨虧損1.8億元至2億元（約7.6億至8.5億元新台幣），虧損較2022年有所收窄。

對於虧損，呷哺集團解釋，是預計關閉及持續虧損餐廳，使得公司在2023年提列相關資產減損損失不高於1.6億元，同時，目前餐飲市場競爭日益激烈且消費疲軟，消費降級對中高端品牌定位的湊湊帶來衝擊，導致其業務尚處虧損。

此外，截至2023年12月31日，部分附屬公司遞延稅務資產較2022年同期減少約0.60億元，也是公司錄得虧損的原因。

▲▼ 呷哺呷哺。（圖／記者蔡儀潔攝）

呷哺集團近年業績表現低迷，根據財報，其2020年因疫情等影響，營收54.55億元，淨利僅183.70萬元；2021年由盈轉虧，淨虧損2.83億元；2022年淨虧損則進一步擴大至3.43億元。

為了轉虧為盈，呷哺集團從2021年開始關閉了大量門店，2021年關閉了229家、2022年關閉了84家、2023年上半年也關閉了52家。

呷哺集團1999年在北京創立，目前旗下擁有三大品牌，分別為平價火鍋品牌「呷哺呷哺」、定位中高端的火鍋品牌「湊湊」，以及烤肉品牌「趁燒」。

值得注意的是，呷哺呷哺其實是台商賀光啟赴陸創立的品牌，去年也開始在台灣展店，目前在台北已有兩家門店。

▼呷哺呷哺早期在大陸的門店。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

ET快訊
快訊／松山站月台探出頭　遭列車撞擊宣告不治
恐怖畫面！　新北大貨車輾死女行人
快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天
快訊／吸吮女書記官「5分鐘就好」　法官蔡明宏遭彈劾
獨／極惡畫面曝！台中29歲工程師被撞飛20m　腦死恐成植物人
連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：動沒幾下就結束
快訊／再押1人！李彥廷大姨子羈押禁見
民進黨台南主委街上被打！　球棒砸車
00939+00940夯！投信買超66億史上第4　抬轎6檔成
夏天浩持毒遭逮　集團發聲明：即起辭去職務
00940成巨獸！2天狂吸近2000億　行員嚇：有人解定存、

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美參議院將表決分拆TikTok　陸外交部：最終必將反噬自身

西方視中伊俄演習是威脅　陸官媒反問：外界該擔憂誰很明顯

中國力拚今年GDP成長保5　渣打預估達不到

呷哺呷哺預計虧8億元！陸消費疲軟衝擊高端火鍋客流

450萬粉網紅！遭粉絲萬字控訴「詐騙百萬」　謊稱富二代人設

29歲網紅租屋「側躺床上」亡！2天沒跟母聯繫…朋友上門驚見遺體

河北大爆炸「空拍照曝光」　周遭「夷為平地」增至2死26傷

曾說「車權錢是身外之物」　新疆女包青天違法落馬超諷刺

兩岸完善服貿貨貿「先消除障礙」　國台辦：說白了是大陸讓台灣

《周處除三害》對岸票房大賣17億　國台辦：鼓勵台灣業者來發展

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

美參議院將表決分拆TikTok　陸外交部：最終必將反噬自身

西方視中伊俄演習是威脅　陸官媒反問：外界該擔憂誰很明顯

中國力拚今年GDP成長保5　渣打預估達不到

呷哺呷哺預計虧8億元！陸消費疲軟衝擊高端火鍋客流

450萬粉網紅！遭粉絲萬字控訴「詐騙百萬」　謊稱富二代人設

29歲網紅租屋「側躺床上」亡！2天沒跟母聯繫…朋友上門驚見遺體

河北大爆炸「空拍照曝光」　周遭「夷為平地」增至2死26傷

曾說「車權錢是身外之物」　新疆女包青天違法落馬超諷刺

兩岸完善服貿貨貿「先消除障礙」　國台辦：說白了是大陸讓台灣

《周處除三害》對岸票房大賣17億　國台辦：鼓勵台灣業者來發展

北市警局結合銀行業「阻詐17億元」　編列防詐預算增加近5倍

愛媽沒說變大隻！橘貓剛領養很纖細　長大橫向噴肉「胖到11公斤」

「英國冒險王」秘訪雨林出狀況！　「跳蚤入侵皮膚產卵」緊急治療

美參議院將表決分拆TikTok　陸外交部：最終必將反噬自身

快訊／台鐵松山站事故！男站月台疑探頭看　遭列車撞擊送醫亡

高虹安出庭不回應「潑咖啡」滅證說　勘驗應訊光碟冒出當機插曲

老爸「開口借200萬」買00940！她猶豫：該答應？　兩派吵翻了

神秘沙灘又能去了！宜蘭南澳海域全面開放　全年都能游泳、衝浪

主打泰式炒河粉！瓦城推新品牌「BO BO」 全台首店進駐宏匯廣場

快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天」

姐弟戀生變...男趴引擎蓋挽回　女友猛踩油門！警攔2人見毒品

大陸熱門新聞

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

買房一次付清登記在女友名下　分手後房子歸誰？

河北大爆炸「空拍照曝光」　大樓夷為平地

河北爆炸多人棄車逃生　大媽被殘骸砸倒在地

國台辦：和平統一是最佳方式　絕不承諾「放棄武力」

河北爆炸瞬間「巨型火球」噴出畫面曝 車輛玻璃全碎如被轟炸過

29歲網紅租屋側躺床上亡！朋友上門驚見遺體

岳母在婚禮上「深情」緊抱新郎　新娘在旁好著急

鼓浪嶼百年別墅打七折拍賣流拍 第二次起拍價或再打八折

5歲男童高層墜亡！奶奶外婆在打麻將

最紅童星高君雨腦瘤疑騙點閱！一排留言全罵她

《周處除三害》大賣17億　國台辦回應

聽信不洗臉皮膚會變好　她滿臉黃痂後悔了

壯男健身一半　突遭陌生女「老漢推車」

更多熱門

相關新聞

「不在籍投票」幫陸開大門？　郭正亮：國民黨要回答技術性問題

「不在籍投票」幫陸開大門？　郭正亮：國民黨要回答技術性問題

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，被質疑是在幫中國大陸人開大門。前立委郭正亮表示，國民黨提這個案子最後一定要回答技術性問題，重點是如何在中國大陸實施這個制度？因為國民黨在大陸也沒有單位，而且到時候開票，行政人員能去嗎？在雙方管轄權都沒有互相承認的情況下，怎麼可能做這種事？建議可從能執行的地方先推，然後可能要有除外條款。

萬海2月營收年增21.24%、月減4.19%　首季業績將明顯改善

萬海2月營收年增21.24%、月減4.19%　首季業績將明顯改善

立委收炸彈恐嚇信討2千萬　刑事局追發信地在西安

立委收炸彈恐嚇信討2千萬　刑事局追發信地在西安

吃築間火鍋「喝到蟑螂」　結帳更傻眼

吃築間火鍋「喝到蟑螂」　結帳更傻眼

陸兩會唱好經濟　港專家：市場沒太大憧憬

陸兩會唱好經濟　港專家：市場沒太大憧憬

關鍵字：

火鍋呷哺呷哺中國大陸湊湊業績

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面