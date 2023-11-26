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鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉：即刻停業2天

記者鄺郁庭／綜合報導

「吃個飯被嚇死！」一名板橋女網友今（26）日下午1點30分貼文，說她跟朋友去吃某間小火鍋，結果吃到一半，一隻「巨鼠」竟從天花板上掉下來，「很大一隻，不知道從哪掉下來的，嚇得我們落荒而逃。」畫面曝光後，因為老鼠真的不小隻，其他人也驚呆，「就算免單也都沒胃口了。」事情爆出後，該間涮涮鍋店馬上發表道歉聲明，「錢都雙十店B區一二樓即刻暫停營業2天。」

▲▼ 。（圖／翻攝自我是板橋人）

▲原PO在板橋吃鍋，有老鼠從天而降。（圖／翻攝自我是板橋人，下同）

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這位女網友在「我是板橋人」發文，說她帶朋友去吃某間涮涮鍋，「吃到一半天花板掉下來一隻超！級！大！隻！的！老！鼠！很大一隻，不知道從哪掉下來的，嚇得我們落荒而逃。」從她貼出的畫面可見，一隻超大隻老鼠臥倒在用餐的盤子邊，看起來一動也不動，員工則拿著抹布過去，連同盤子一起收走。

▲▼ 。（圖／翻攝自我是板橋人）

原PO表示，當時店外面還有好多人在排隊，「我們的那三個位置被清一清，感覺又會再讓下一組客人繼續坐下去吃」，令她更疑惑的是，「其他桌的客人感覺也很淡定的繼續吃鍋，這樣真的吃得下去嗎？」最後hashtag，「#都還沒吃什麼感覺已經嚇飽了」。

畫面曝光後，看到跟小盤子差不多大的老鼠後，驚呆一票網友，「吃到一半這樣真的會嚇死」、「就算免單也都沒胃口了」、「老鼠都不動耶！是直接掉到火鍋裡去被燙熟了嗎？」「這個真的會有陰影……還從天而降」、「這也太大隻了吧！」

事情爆出後，錢都餐飲集團發表道歉聲明，「今（26日）在錢都板橋雙十店B區發生老鼠擾客事件，非常抱歉造成現場用餐客人的驚慌，錢都雙十店B區即刻暫停營業2天，並委由專業消毒公司進行全面清消作業。」

錢都表示，開業27年來都很重視餐廳環境整潔，研判應是近日餐廳一樓外圍進行消毒，導致老鼠入店內躲藏，但是造成客人驚慌，深感抱歉。錢都內部將進行檢討並徹底清潔餐廳環境，盼能提供客人安心的用餐環境。

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