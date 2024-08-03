中國竄改日本外相有關台灣議題發言　日方提出關切

▲ 上川陽子與王毅7月底於寮國會談。（圖／翻攝大陸外交部）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

中國外長王毅與日本外相上川陽子7月26日於寮國會談後，中國外交部官網公布兩人談話內容，稱上川說，「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變。」上川表示，中方公布的內容不正確，已向中方提出關切。

王毅與上川7月26日在寮國藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合會晤。中國外交部官網當天發布雙方會談概要，指稱上川表示：「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變。」

事實上，1972年日本與中華人民共和國建交時，中日聯合聲明記載，對於中國政府主張台灣是中國一部分的立場，日方「充分理解和尊重」。

日本時事通信社報導，有關7月26日在寮國舉行的日中外長會談，上川2日在日本外務省的例行記者會上說，中方公布內容未正確地表達日方的發言。

時事通信社報導，對於中方作法，上川「露出不悅感」。

上川說，「我國對台灣的立場，就如日中共同聲明所記載，這一立場沒變更。」

根據中國外交部7月26日發布的內容，上川提到，「日本半導體出口限制不針對任何特定國家，願同中方保持建設性溝通，妥善處理。」

對此，上川2日也指出，中方說法不正確。

日本經濟新聞報導，上川在會談時表示，為維持國際的和平與安全，所以實施半導體出口管理。（編輯：陳妍君）