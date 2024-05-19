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日本外相造勢談「女人不生，當什麼女性」　歧視言論遭炎上

▲▼日本外務大臣上川陽子18日造勢時，在談話中陷入性別歧視爭議。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣上川陽子18日造勢時，在談話中陷入性別歧視爭議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡縣知事川勝平太今年4月初因一段爭議發言，引發外界質疑是否歧視特定職業，最終決定辭職，因此靜岡縣將進行新任知事補選。日本外務大臣上川陽子最近前往靜岡市為自民黨候選人造勢，豈料她在演說中表示「假設我們這些女性『不生』（不讓自民黨新知事誕生），那算是什麼女性」，此番言論遭外界質疑為性別歧視。

根據日媒《朝日新聞》、《共同社》，自民黨推出大村慎一做為靜岡縣知事候選人，為此上川陽子昨（18）日前往靜岡市為自家後選人造勢，她在演說中表示，「（候選人）已經向前踏出了一步，我們這些女性『若是不生』，那什麼才是女性」，此番言論被外界質疑，是否針對不孕、或是不打算生育的女性進行歧視。

當時上川陽子是在屋內進行造勢集會，且多半是女性支持者，對於上述言論，超過100人在台下拍手叫好。

據悉，上川陽子在該段發言使用日文他動詞「生出」（生む）的否定型（生まず），字面上有誕生、使出生等含意，加上上川陽子在發言中省略作為受詞的「新知事」，也因此容易被解讀成勸女性生子、解決少子化問題。

日媒《每日新聞》評論，「雖然（上川）發言時的宗旨在於推出（誕生出）新任知事，但該言論可能會被外界批評，缺乏了對於因特殊情況而難以懷孕生產女性的考量。」

《每日新聞》論說委員佐藤千矢子則於今（19）日電視台TBS新聞節目上表示，「我聽完上川陽子整段發言，她將女性懷孕生子的事情和推選新任知事的事情混為一談，導致被誤會為批評不孕的女性失格。平心而論，這讓人感覺非常不愉快。我認為，很多人因此受傷。」

日本立憲民主黨眾議員逢坂誠二則表示，「這段不適當的發言可能會容易被曲解成，『沒生小孩的女性並不是女性』，坦露出自民黨反對性別平等和夫妻別姓制度的特質。」

眼見風波四起，上川陽子19日特別針對前一天的發言做出解釋，並表示撤回引起爭議的言論，「該段發言的本意在於，女性力量能夠改變未來，然而這段發言有可能被曲解......從我首次當選以來，就體會到靜岡縣的女性力量，24年來女性帶來新變化所誕生出的能量，在日本、甚至全世界皆能實際體會。」

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