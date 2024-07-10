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今晚開搶！全家霜淇淋買2送2　茶葉蛋下殺10元有找

▲▼全家app週年慶優惠。（圖／全家提供）

▲全家APP「隨買跨店取」慶祝周年慶，今晚19:11起至7月12日23:59祭出首波預熱活動，共有3大優惠。（圖／全家提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

快設定鬧鐘！1800萬「全家」會員最喜歡的APP招牌服務「隨買跨店取」周年慶將在今（10）晚登場，首波祭出3大優惠，其中，炎炎夏日必吃的霜淇淋直接下殺買2送2、冰棒買1送1，還有「茶葉蛋11入102元」優惠，等於單顆茶葉蛋10元有找，絕對要把握便宜買。

全家APP「隨買跨店取」周年慶即將登場，今晚19:11起至7月12日23:59祭出首波預熱活動，共有3大優惠，分別為「Fami!ce霜淇淋買2送2」，每會員限購2組，兌換期限至今年8月6日；FamiCollection天然水 (610ML)、FamiCollection 氣泡水、FamiCollection 檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送4.0牛奶雪糕可享買1送1，每會員限購1組，兌換期限至今年9月30日。

還有「茶葉蛋11入102元」優惠，折扣後單顆茶葉蛋只要10元有找，提醒每會員限購2組，兌換期限至今年9月30日。

▲▼全家app週年慶優惠。（圖／全家提供）

▲▼全家APP「隨買跨店取」周年慶暖身優惠一次看。

▲▼全家app週年慶優惠。（圖／全家提供）

萊爾富則於今日起至7月14日推出「限時殺5日」優惠活動，共有8款商品，享最低3.9折起，包含靠得住抑菌好眠褲L號（原單件售價118元）或完美封漏長夜抑菌8片x35cm（原單件售價99元）可享任選3件139元；三立風味薄燒7枚(白巧克力/巧克力口味，原單件售價59元)享單件特價25元；民眾夏日解渴必備的悅氏Light鹼性水720ml（原單件售價20元）享第2件0元，相當於買1送1，另外還有多款指定人氣餅乾、蔬果汁、杯麵、能量飲、啤酒等商品優惠，千萬別錯過。

▲▼萊爾富。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富於今日起至7月14日推出「限時殺5日」優惠活動，共有8款商品。（圖／萊爾富提供）

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