台南海安商圈夏日農特產市集熱鬧登場　黃偉哲冰棒大放送

▲台南市農業局舉辦「鳳芒盛宴夏日市集」活動，市長黃偉哲親臨市集開幕典禮，並發放冰棒給民眾消暑，與市民共度熱情的週末午後。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市農業局20日聯合台南市海安觀光商圈發展協會，在海安商圈民生至中正路段舉辦「鳳芒盛宴夏日市集」活動，市長黃偉哲親臨市集開幕典禮，並發放冰棒給民眾消暑，與市民共度熱情的週末午後。





台南市長黃偉哲表示，台南芒果國際聞名，除了國內市場，國外包含日、韓、北美等地，也都有熱愛台南芒果的朋友支援。除了鳳梨與芒果，台南每個季節也都有不同的優質農產品，產區依季節輪流接力舉辦各種農特產品推廣活動，希望國內各地朋友能多多支援在地農民，盡情享受台南農特產的美味。





台南市農業局表示，本次活動舉辦於交通節點海安商圈，期望能讓市區民眾及外縣市遊客們，就近品嚐到台南鳳梨、芒果的美好，共享夏日盛宴。



市集現場包含台南在地小農、台南鳳梨芒果甜點飲料店家及著名市集品牌攤商共 15 個攤位，推出各式鳳梨芒果等鮮果及輕食點心飲品。活動自下午3時起人潮絡繹不絕，愈晚人潮愈多，氣氛熱鬧。





「2024 台南鳳芒盛宴夏日市集」活動為7月20日至21日下午3時到晚上8時，現場除了有小農攤位市集之外，也有花式打鼓秀、氣球雜耍秀、芒果食農推廣互動遊戲、吉他演唱、魔術表演等舞台表演；市集消費滿額可至大會服務台兌換冰品、還可參與滿額轉轉樂活動，獎項包含：台南在地水果、小農冰品、鳳梨果乾、水果品嚐券、芒果雪花冰等等，獎項數量有限，兌完為止，歡迎民眾假日親臨消費試試手氣，共享台南鳳梨、芒果的夏日甜。





20日活動農業部農糧署南區分署科長吳瑰琦、台南市農產運銷公司總經理楊弘義、海安觀光商圈發展協會理事長黃舜屏也到場同樂。