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社會 社會焦點 保障人權

首例！酒駕撞死路人判囚6年3月還不夠　國民法官沒收肇事BMW

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲洪男涉酒駕撞死走在斑馬線上的路人，新北地院國民法官宣告沒收他肇事所駕BMW轎車 。（資料照／記者戴上容翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名塑膠廠工人洪伯軍，去年（2023年）涉酒後駕駛BMW轎車，高速撞死晨起遛狗、走在斑馬線的7旬王姓男子，洪男酒測值達0.42毫克，到案認罪並因自首獲減刑，新北地院選任素人國民法官參審，今（2日）依酒駕肇事致人於死罪，判洪男6年3月徒刑，罕見的是，法官同時宣告沒收肇事的BMW，全案還可上訴。

針對酒駕案件是否沒收行為人當時所駕駛車輛，民間贊同沒收的聲量不小，但司法實務鮮少採納，本件宣告沒收肇事車輛的判決，號稱國民法官參審以來首例。由於洪男肇事所駕BMW轎車未扣案，依法若全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，司法單位可以追徵其價額。

本案發生於去年8月24日清晨4點多，30歲洪男前一晚在北市林森北路酒店喝到天亮，仍駕駛白色BMW轎車搭載3名朋友離開，途經新北市五股區新城八路右轉芳洲八路，高速撞飛走在斑馬線上的王姓老翁，轎車前擋風玻璃留下大片撞擊裂痕。

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲王翁遭洪男酒駕撞飛，現場傷重垂危，他當時所遛的愛犬也被撞，因還能活動，被王翁家人抱回 。（資料照／記者戴上容翻攝）

70歲王翁當時早起晨運遛狗，愛犬也遭撞但無大礙，警消獲報到場，將已無氣息的王翁送醫急救，王翁顏面、頸椎第三節、左鎖骨、肩胛骨與左側第5肋骨等處骨折，住院延至去年9月1日傷重不治。

洪男留在現場向警員自首，酒測值為呼氣酒精濃度每公升0.42毫克，被依酒駕肇事致人於死罪嫌送辦，同車3名乘客也被警方依法處以6000元以上、15000元以下連坐罰鍰。

洪男辯稱，自己只喝了1杯調酒，新北院審理認為洪男明知政府積極宣導不得酒駕、事發前朋友也勸他不要酒駕，洪男仍執意開車上路，以致發生本件憾事，使王翁家屬蒙受不可磨滅的心靈創痛，哀傷逾恆，王翁女兒起初不知父親慘死酒駕輪下，每天問媽媽「爸爸怎麼還沒有回家」。

▲▼ 五股車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲洪男（右）涉酒駕撞死路人，自首認罪並與死者家屬和解。（資料照／記者戴上容翻攝）

合議庭指洪男事發前多次開車行經本案路段，很清楚會有行人過馬路，事發時卻沒減速慢行、隨時準備禮讓行人，顯然漠視交通安全，除涉犯法定刑3年以上、10年以下徒刑的酒駕肇事致人於死罪，並依《道路交通管理處罰條例》第86條第1項第5款「汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行」而肇事要件，加重其刑至少1個月、最高加重至1/2。

此外，合議庭認為儘管洪男與王翁家屬和解、已支付過半數賠償，餘款將待出獄後分期付款，但洪男已因符合自首要件減刑，犯行毫無情輕法重、可依情堪憫恕規定再減刑之處。

合議庭今判洪男6年3月徒刑，並罕見採納檢方「為了徹底杜絕酒駕，請將系爭車輛一併宣告沒收，以達刑法『特別預防』與『一般預防』效果」的主張，依《刑法》第38條第2項「供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之」規定，宣告沒收洪男本案駕駛的BMW轎車，可上訴。

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